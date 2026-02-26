Χρησιμοποιούν το πρόσωπο του Γρηγόρη Αρναούτογλου για διαδικτυακές απάτες

Η ανακοίνωση του παρουσιαστή μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του - Όπως ξεκαθαρίζεται, βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται ο παρουσιαστής να προωθεί ηλεκτρονική, επενδυτική πλατφόρμα, είναι ψεύτικο και δημιουργημένο με χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης







Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Αναστάσιος Ντούγκας την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, ξεκαθαρίζεται ότι βίντεο με τον φερόμενο τίτλο «Εθνικό Ταμείο Ανάπτυξης», στο οποίο εμφανίζεται ο παρουσιαστής να προωθεί ηλεκτρονική, επενδυτική πλατφόρμα, είναι ψεύτικο, παραποιημένο και δημιουργημένο με χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (deepfake).







Αναλυτικά η ανακοίνωση:



Αναφορικά με την πρόσφατη κυκλοφορία σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο) με φερόμενο τίτλο «Εθνικό Ταμείο Ανάπτυξης», στο οποίο ο κύριος Γρηγόρης Αρναούτογλου εμφανίζεται δήθεν να προωθεί ηλεκτρονική επενδυτική πλατφόρμα που υπόσχεται υψηλές και εγγυημένες αποδόσεις, δηλώνεται κατηγορηματικά ότι το εν λόγω υλικό είναι απολύτως ψευδές, παραποιημένο και προϊόν κακόβουλης κατασκευής με χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (deepfake).



Το συγκεκριμένο περιεχόμενο ουδεμία σχέση έχει με τον κ. Αρναούτογλου, ο οποίος ουδέποτε προέβη σε οποιαδήποτε δήλωση, σύσταση ή προώθηση επενδυτικού προϊόντος ή πλατφόρμας του εν λόγω ή συναφούς περιεχομένου. Η παράνομη χρήση του ονόματος, της εικόνας και των λοιπών στοιχείων της προσωπικότητάς του συνιστά ευθεία προσβολή των δικαιωμάτων του και τελεί σε γνώση των αρμοδίων αρχών.







Καλείται το κοινό να επιδεικνύει ιδιαίτερη επιφυλακτικότητα έναντι παρόμοιων αναρτήσεων και, σε περίπτωση που έχει περιέλθει σε γνώση του σχετικό περιστατικό ή έχει τυχόν ζημιωθεί, να απευθύνεται αμελλητί στις αρμόδιες διωκτικές αρχές και στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος που από την πρώτη στιγμή έχει επιληφθεί του θέματος.



Ο πληρεξούσιος δικηγόρος.



Σε δηλώσεις που έκανε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου νωρίτερα στην εκπομπή «Buongiorno», κατήγγειλε τη διαρκή εξάπλωση διαδικτυακών απατών και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI) για εξαπάτηση, επισημαίνοντας την αδυναμία σύλληψης των δραστών παρά την καλή δουλειά της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.



Όπως είπε αρχικά: «Πάλι διάβαζα σήμερα ότι πήραν 35.000 ευρώ από ένα ηλικιωμένο στην Κοζάνη. Τόση αλητεία; Δεν ντρέπεστε ρε αλήτες; Πάτε και παίρνετε τα λεφτά των ηλικιωμένων, λίγο τσίπα δεν έχετε; Η ξεφτίλα στο μεγαλείο της». Έπειτα, πρόσθεσε: «Αυτή την τελευταία απάτη μου την έστειλαν χθες, αλλά έχει ξαναγίνει κι άλλες φορές στο παρελθόν. Ήταν συγκλονιστική η τελειότητα της απάτης. Έχουμε πολύ καλή Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, αλλά είναι πολύ δύσκολο να τους πιάσεις αυτούς. Μακάρι να βρεθούν. Αν δεν μπει μια τάξη στο διαδίκτυο, αυτό θα είναι ένα σίχαμα και μισό, θα καταντήσει κάτι γελοίο και άσχημο. Είναι πολύ τρομακτικό αυτό που γίνεται με το ΑΙ».