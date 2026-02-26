Θανάσης Αλευράς για Ακύλα: Το κομμάτι μέσα από την πλάκα του έχει και μια πολύ σοβαρή ματιά στην πραγματικότητα
Ίσως ο Ακύλας είναι κάτι διαφορετικό σαν εικόνα, είπε ο τραγουδιστής για τον καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στη Eurovision 2026
Στο μήνυμα που περνάει το κομμάτι με το οποίο θα διαγωνιστεί ο Ακύλας στη Eurovision 2026, στάθηκε ο Θανάσης Αλευράς, αναφέροντας ότι το «Ferto» παρουσιάζει με σοβαρό τρόπο ένα τμήμα της πραγματικότητας.
Ο ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα του «Breakfast@Star», οι οποίες προβλήθηκαν την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, εξηγώντας ότι η Ελλάδα εκπροσωπείται φέτος στον μουσικό διαγωνισμό, από ένα ενδιαφέρον τραγούδι και έναν performer, ο οποίος σύμφωνα με τον Θανάση Αλευρά ξεχωρίζει για τα ελληνικά δεδομένα.
Πιο συγκεκριμένα, ο ηθοποιός σχολίασε για τον Ακύλα: «Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι. Μέσα από την πλάκα του το κομμάτι έχει και μια πολύ ωραία σοβαρή ματιά πάνω στην πραγματικότητα όλης αυτής της γενιάς. Μου αρέσει γιατί είναι ένα τραγούδι για τη Eurovision. Δεν ξέρω αν αυτό το τραγούδι είναι διαφορετικό για την Ελλάδα, ίσως ο Ακύλας είναι κάτι διαφορετικό σαν perfomer, σαν εικόνα».
Δείτε το βίντεο
