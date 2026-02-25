Eurovision 2026: Ο Akylas θα τραγουδήσει το «Ferto» στον εθνικό τελικό της Σερβίας
Eurovision 2026: Ο Akylas θα τραγουδήσει το «Ferto» στον εθνικό τελικό της Σερβίας
Ανυπομονώ, δήλωσε ο τραγουδιστής στο βίντεο με την ανακοίνωση
Στον εθνικό τελικό της Σερβίας θα τραγουδήσει το «Ferto» ο Akylas, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στη Βιέννη.
Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από ένα βίντεο στην επίσημη σελίδα της διοργάνωσης στο Instagram, κατά το οποίο ο 27χρονος τραγουδιστής αναφέρει πως το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου θα εμφανιστεί στο Pesma Za Evroviziju και θα ερμηνεύσει ξανά το τραγούδι του στην τηλεόραση, μετά τον ελληνικό τελικό από όπου αναδείχτηκε νικητής.
Ο Akylas αναφέρει στο βίντεο: «Γειά σου Σερβία. Είμαι ο Akylas από την Ελλάδα και είμαι πολύ χαρούμενος που θα σας ανακοινώσω κάποια τέλεια νέα. Θα σας δω το Σάββατο στις 28 Φεβρουαρίου στον εθνικό τελικό PZE 2026. Ας τραγουδήσουμε μαζί το τραγούδι μου για την Eurovision "Ferto". Ανυπομονώ».
Δείτε το βίντεο
Ο Akylas είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης και από την πρώτη στιγμή που αναδείχτηκε εκπρόσωπος της Ελλάδας, βρίσκεται σταθερά στη δεύτερη θέση των προγνωστικών.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
