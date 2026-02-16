Akylas: Παροξυσμός για το «Ferto» από τους φαν της Eurovision
Σε αναρτήσεις στο TikTok, η Ελλάδα εμφανίζεται σταθερά στις πρώτες θέσεις, ενώ δεν λείπουν και προβλέψεις που τη φέρνουν μέχρι και στην κορυφή
Έντονη κινητικότητα καταγράφεται από τους eurofans για τον Akyla και το «Ferto» μετά τη νίκη του στον ελληνικό τελικό, με το κομμάτι του να κυριαρχεί σε αναρτήσεις και διαδικτυακά polls για τη Eurovision 2026.
Σε αναρτήσεις στο TikTok, η Ελλάδα εμφανίζεται σταθερά στις πρώτες θέσεις, ενώ δεν λείπουν και προβλέψεις που τη φέρνουν μέχρι και στην κορυφή. Λίγες ημέρες μετά τη νίκη του Akyla για την εκπροσώπηση της χώρας στον μεγάλο τελικό της Βιέννης, το «Ferto» έχει αποσπάσει πολύ θετικά σχόλια από το διεθνές κοινό. Σε βίντεο με τίτλο «Eurovision 2026 προσωπικό Top 5», η Ελλάδα καταλαμβάνει την 1η θέση, μπροστά από τις Αλβανία, Κύπρο, Δανία και Μάλτα.
Σε άλλο αντίστοιχο βίντεο, η ελληνική συμμετοχή εμφανίζεται ως το νέο κομμάτι που κατακτά την κορυφή, ξεπερνώντας παραδοσιακά ισχυρές χώρες του διαγωνισμού. Σε Top 12 βίντεο που κυκλοφορούν στην πλατφόρμα, η Ελλάδα τοποθετείται σταθερά εντός της πρώτης δυάδας, δίπλα σε χώρες των Βαλκανίων και της Βόρειας Ευρώπης. Χαρακτηριστική είναι ανάρτηση άλλου προσώπου, που σημειώνει ότι «η Ελλάδα και η Κροατία μόλις έκαναν τη Eurovision 2026 εκατό φορές καλύτερη μαζί», υπογραμμίζοντας τη θετική απήχηση τόσο της ελληνικής όσο και της κροατικής συμμετοχής.
Ως αποκορύφωμα, ο ενθουσιασμός των φαν αποτυπώνεται σε προσομοιωμένη τελική βαθμολογία, όπου η Ελλάδα εμφανίζεται στην 1η θέση με 463 βαθμούς, μπροστά από την Αλβανία και την Ουκρανία. Σημειώνεται, ότι πρόκειται για ανεπίσημα αποτελέσματα.
Δείτε τα βίντεο
@mundsdo
New 🇱🇻 🇪🇪 🇩🇰 🇬🇷 🇭🇷 Tbh Greece and Denmark are both my number 1 🤷♂️♬ Ferto Akylas - Minos EMI
@eurovosha
The Balkan countries are supreme this year. I love all of them #ferto #andromedalelek #akylas #eurovisiongreece #eurovisioncroatia♬ original sound - Akylas
@escflash
My ESC 26 Top! (+🇭🇷🇬🇷)#eurovision♬ som original - ESC || FLASH ⚡️
@theeurovisionfan_
Personal Top 5 after Akylas with Ferto won for Greece #akylas #eurovisiontop #eurovisiontop5 #eurovisiongr #eurovision2026 @Akylas♬ original sound - EurovisionFan
@worldvishawn
Can they win? #eurovision #esc #eurovision2026 #Ελλάδα #ellada♬ Ferto Akylas - Minos EMI
Ο Akylas ήταν ο μεγάλος νικητής του ελληνικού τελικού για τη Eurovision 2026 και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Βιέννη, όπου θα διεξαχθεί ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού, με το «Ferto». Το τραγούδι είχε ξεχωρίσει από νωρίς ως το απόλυτο φαβορί και επικράτησε συγκεντρώνοντας 48 βαθμούς, μετά τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και της βαθμολογίας των δύο επιτροπών, της ελληνικής και της διεθνούς, σε μια βραδιά με 14 συμμετοχές.
