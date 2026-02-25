Γιώργος Καράβας: Τα φιλιά με τη Ραφαέλα Ψαρρού σε εξωτική παραλία και οι ευχές για τα γενέθλιά της
Γιώργος Καράβας: Τα φιλιά με τη Ραφαέλα Ψαρρού σε εξωτική παραλία και οι ευχές για τα γενέθλιά της
Το μοντέλο δημοσίευσε εικόνες από το ταξίδι τους στις Μαλδίβες, ενώ ευχήθηκε και δημόσια στη σύζυγό του
Τρυφερές φωτογραφίες με τη Ραφαέλα Ψαρού από τις διακοπές τους στις Μαλδίβες δημοσίευσε ο Γιώργος Καράβας στα social media, θέλοντας να της ευχηθεί και δημόσια για τα γενέθλιά της.
Στα στιγμιότυπα που ανάρτησε το μοντέλο στον λογαριασμό του στο Instagram, εκείνος και η σύζυγός του ανταλλάσουν φιλιά στην παραλία, άλλοτε ξαπλωμένοι στην άμμο και άλλοτε αγκαλιασμένοι μέσα στη θάλασσα.
Ο Γιώργος Καράβας συνόδευσε τις εικόνες με ευχές στη Ραφαέλα Ψαρού για τα γενέθλιά της. «Δεκαεννιά τότε. Τριάντα τέσσερα σήμερα. Δεκαπέντε χρόνια μαζί. Και κάθε χρόνος είχε λόγο. Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Να τα εκατοστήσεις. Σε αγαπώ», έγραψε στη λεζάντα.
