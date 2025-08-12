ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Γιώργος Καράβας - Ραφαέλα Ψαρρού: Τα φιλιά τους μέσα στη θάλασσα - Δείτε φωτογραφίες

Το ζευγάρι απολαμβάνει τις διακοπές του στα Σύβοτα

Στα Σύβοτα βρίσκονται ο Γιώργος Καράβας και η Ραφαέλα Ψαρρού για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Το ζευγάρι κάνει ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και απολαμβάνει οικογενειακές στιγμές χαλάρωσης.

Μάλιστα, οι δυο τους δημοσιεύουν συχνά στιγμιότυπα, δίνοντας έτσι μια γεύση στους διαδικτυακούς τους φίλους από ττην καθημερινότητά τους. Αυτή τη φορά, ανάρτησαν στα social media μερικά στιγμιότυπα με τους δυο τους να ανταλλάσσουν φιλιά.

Πιο συγκεκριμένα, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ραφαέλα Ψαρρού δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες με την ίδια και τον αγαπημένο της να φιλιούνται μέσα στη θάλασσα. Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή της έγραψε: «Εμείς. Πάντα», ενώ αποκάλυψε επίσης, ότι βρίσκονταν στην παραλία Πισίνα στα Σύβοτα. 

