Αναστασία Παντούση: Kρατάω στο πίσω μέρος του μυαλού μου το να κάνω ένα παιδί

Δεν μου αρέσουν αυτά που ακούγονται για τον κόσμο, ειδικά αυτά που έχουν να κάνουν περισσότερο με τα παιδιά, είπε η ηθοποιός

Σε δεύτερο πλάνο έχει θέσει η Αναστασία Παντούση το ενδεχόμενο να αποκτήσει ένα παιδί, εξηγώντας τον λόγο που δεν είναι κοντά στο να πάρει την απόφαση να γίνει μητέρα.

Το βράδυ της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου, η ηθοποιός ήταν καλεσμένη στο «The 2Night Show», εκφράζοντας μεταξύ άλλων την ανησυχία της  με όσα ακούγονται τελευταία για την κοινωνία, ειδικά όσα σχετίζονται με τα παιδιά. Η Αναστασία Παντούση μίλησε για «φρικαλεότητες», οι οποίες την κάνουν να μην είναι σίγουρη για το ενδεχόμενο να αποκτήσει παιδί.

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός είπε: «Δεν μου αρέσουν αυτά που ακούγονται για τον κόσμο μας, ειδικά αυτά που έχουν βγει τον τελευταίο καιρό και έχουν να κάνουν με τα παιδιά περισσότερο. Είναι και ένας λόγος, που κρατάω στο πίσω μέρος του μυαλού μου το να κάνω ένα παιδί. Έχουν βγει προς τα έξω φρικαλεότητες».

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgntdtoja09l)

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Αναστασία Παντούση μοιράστηκε την επιθυμία της να υιοθετήσει στο μέλλον ένα παιδί.  Μιλώντας στο Podcast «Νέα γυναίκα μόνη δεν ψάχνει» ρωτήθηκε για το αν την απασχολεί η σκέψη να βιώσει κάποια στιγμή τη μητρότητα και απάντησε: «Δεν είναι όλοι φτιαγμένοι για να γίνουν γονείς. Θα προτιμούσα όταν θα είμαι έτοιμη, αν μπορώ, να υιοθετήσω ένα παιδί».
