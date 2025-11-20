Αναστασία Παντούση: Το θέμα του παιδιού το φοβάμαι, όταν είμαι έτοιμη, θα ήθελα να υιοθετήσω
Αναστασία Παντούση: Το θέμα του παιδιού το φοβάμαι, όταν είμαι έτοιμη, θα ήθελα να υιοθετήσω

Ενώ το θέλω τόσο πολύ, ταυτόχρονα είναι και κάτι πολύ δύσκολο, εξομολογήθηκε η ηθοποιός

Αναστασία Παντούση: Το θέμα του παιδιού το φοβάμαι, όταν είμαι έτοιμη, θα ήθελα να υιοθετήσω
Για το ενδεχόμενο της μητρότητας μίλησε η Αναστασία Παντούση, διευκρινίζοντας ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι κατάλληλοι για να γίνουν γονείς. Η ηθοποιός εξήγησε ότι αν νιώσει έτοιμη να αναλάβει τον ρόλο της μητέρας, θα προτιμούσε να υιοθετήσει παρά να κυοφορήσει. Όπως είπε, η απόκτηση ενός παιδιού είναι κάτι που τη φοβίζει και ταυτόχρονα ονειρεύεται. 

Η Αναστασία Παντούση ήταν καλεσμένη στο Podcast «Νέα γυναίκα μόνη δεν ψάχνει» και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για το αν την απασχολεί η σκέψη να βιώσει κάποια στιγμή τη μητρότητα. «Δεν είναι όλοι φτιαγμένοι για να γίνουν γονείς. Θα προτιμούσα όταν θα είμαι έτοιμη, αν μπορώ, να υιοθετήσω ένα παιδί», είπε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης που παραχώρησε, η Αναστασία Παντούση τόνισε ότι δεν δέχεται καμία πίεση από τη μητέρα της και τον πατέρα της σχετικά με τη δημιουργία οικογένειας. «Οι γονείς μου ποτέ δεν μου έχουν δείξει το θέμα του γάμου, ούτε με έχουν ρωτήσει πότε θα αποκτήσω παιδί», τόνισε.

Παρά τον φόβο που της προκαλεί η σκέψη να γίνει μητέρα, εξομολογήθηκε πως αγαπά ιδιαίτερα τα παιδιά. «Μου αρέσουν πάρα πολύ τα παιδιά, αλλά το προσωπικό κομμάτι δε νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να συζητάμε. Το θέμα του παιδιού το φοβάμαι. Ενώ το θέλω τόσο πολύ, ταυτόχρονα είναι και κάτι πολύ δύσκολο», πρόσθεσε.

