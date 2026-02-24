Η Σία Κοσιώνη επέστρεψε στο δελτίο ειδήσεων: Πίσω στη θέση μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μου
Η δημοσιογράφος είχε μπει στην εντατική, έχοντας προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο
Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ επέστρεψε η Σία Κοσιώνη μετά την περιπέτεια της υγείας της που την κράτησε μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις για έναν περίπου μήνα. Η δημοσιογράφος είχε μπει στην εντατική, έχοντας προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο.
Το βράδυ της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου, η Σία Κοσιώνη βρέθηκε και πάλι στη θέση της, ευχαριστώντας τον κόσμο για τα μηνύματα αγάπης και στήριξης. Όπως είπε: «Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, πίσω στη θέση μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που επιστρέφω επιτέλους κοντά σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μου για τα μηνύματά σας και την αγάπη σας όλο αυτό το διάστημα. Να είστε όλοι καλά».
