Η Σία Κοσιώνη επέστρεψε σπίτι μετά την περιπέτεια της υγείας της και πόζαρε αγκαλιά με την οικογένειά της
Να θυμάστε να φροντίζετε τους εαυτούς σας και όσους αγαπάτε, τίποτα δεν είναι δεδομένο, έγραψε η δημοσιογράφος μετά την περιπέτεια της υγείας της - Η φωτογραφία με τη ζωγραφιά του γιου της
Ασφαλής στο σπίτι της μαζί με την οικογένειά της βρίσκεται η Σία Κοσιώνη, μετά την πρόσφατη περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της.
Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, η δημοσιογράφος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε, καθώς προσβλήθηκε από πνευμονιόκοκκο και μπήκε στην εντατική λόγω δυσκολίας στην αναπνοή.
Την Παρασκευή, η δημοσιογράφος έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram κοινοποιώντας μια εικόνα, στην οποία εμφανίζεται αγκαλιά με τον σύζυγό της, Κώστα Μπακογιάννη και τον γιο τους, ενώ μοιράστηκε και μία ζωγραφιά που της έδωσε το παιδί της.
Μέσα από όσα έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της, η δημοσιογράφος ευχαρίστησε για τη στήριξη και τα μηνύματα που δέχτηκε μετά την περιπέτεια της υγείας της, ενώ στάθηκε και στη φροντίδα που έλαβε. Παράλληλα, τόνισε ότι η σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε οφειλόταν σε λοίμωξη από πνευμονιόκοκκο, ένα μικρόβιο που «υποτίθεται» ότι δεν θα έπρεπε να τη χτυπήσει με τέτοια σφοδρότητα με βάση το προφίλ της, όπως ανέφερε, αλλά τελικά προκάλεσε επιπλοκές σε πνεύμονες και καρδιά. Μετά από αυτή την εμπειρία της, η ίδια παροτρύνει τον κόσμο να συζητήσει με τον γιατρό του το ενδεχόμενο εμβολιασμού.
Όπως σημείωσε αρχικά: «Μετά από πολυήμερη νοσηλεία επέστρεψα, επιτέλους, ασφαλής και ήρεμη στο σπίτι και την οικογένεια μου. "Υπεύθυνο" για την δοκιμασία που περάσαμε εγώ και οι άνθρωποί μου ήταν το μικρόβιο του πνευμονιόκοκκου, το οποίο "υποτίθεται" δεν έπρεπε να χτυπήσει με τέτοια σφοδρότητα ένα άτομο του δικού μου προφίλ. Κι όμως, το έκανε, με ό,τι επιπλοκή μάλιστα μπορούσε να προκαλέσει στους πνεύμονες και στην καρδιά. Γι αυτό, -μετά λόγου γνώσεως πια- θέλω να σας παροτρύνω να αφήσετε τα "υποτίθεται" στην άκρη και να συζητήσετε με τον γιατρό σας το ενδεχόμενο να θωρακιστείτε με το υπάρχον εμβόλιο, παρότι συστήνεται μόνο σε ευπαθείς ομάδες και σε άτομα πάνω από 65 ετών. Μακάρι να μου το είχε πει κι εμένα κάποιος νωρίτερα και να μην είχα υποβληθεί σε αυτόν τον κίνδυνο και αυτήν την ταλαιπωρία».
Στη συνέχεια, η Σία Κοσιώνη πρόσθεσε: «Θέλω να εκφράσω μέσα από την καρδιά μου ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Metropolitan Hospital που στάθηκαν δίπλα μου από την πρώτη στιγμή με φροντίδα, ευθύνη και ευαισθησία. Σε όλη μου την οικογένεια και ειδικά στον άνδρα μου, τον φύλακα άγγελό μου που έγινε 1000 κομμάτια για να είναι ταυτόχρονα παντού και δεν με άφησε στιγμή να νιώσω μόνη και ευάλωτη. Στον μικρό μας άγγελο τον Δήμο μας, που υπήρξε από την πρώτη στιγμή θαρραλέος και δυνατός. Στον ακοίμητο φρουρό μου, τη μαμά μου. Αλλά και σε όλους εσάς φίλους, γνωστούς και αγνώστους που με σκεπάσατε με ένα ζεστό πέπλο αγάπης όλες αυτές τις δύσκολες μέρες χαρίζοντάς μου απλόχερα τεράστιες ποσότητες δύναμης και κουράγιου. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Τέλος, να μην ξεχάσω το αγγελάκι που εκείνη τη νύχτα πετούσε σίγουρα κάπου κοντά μας πάνω από το κέντρο της Αθήνας. Εις το επανιδείν, λοιπόν, σύντομα ελπίζω, και να θυμάστε να φροντίζετε τους εαυτούς σας και όσους αγαπάτε. Τίποτα δεν είναι δεδομένο».
Η Σία Κοσιώνη ένιωσε έντονη αδιαθεσία και δυσκολία στην αναπνοή την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, γεγονός που την κράτησε εκτός επαγγελματικών υποχρεώσεων και μακριά από την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ. Την επόμενη ημέρα μετέβη στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν χαμηλά επίπεδα οξυγόνου και προχώρησαν σε εισαγωγή, καθώς οι εξετάσεις έδειξαν ότι είχε προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο. Η δημοσιογράφος νοσηλεύτηκε στην εντατική έως τις 26 Ιανουαρίου, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της, ενώ η νοσηλεία της συνεχίστηκε για λίγες ακόμη ημέρες. Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, ο σύζυγός της γνωστοποίησε ότι επιστρέφει στο σπίτι τους.
