Με μπαλόνια και λουλούδια υποδέχτηκαν τη Σία Κοσιώνη οι συνεργάτες της, το μήνυμά της πριν επιστρέψει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων
Με μπαλόνια και λουλούδια υποδέχτηκαν τη Σία Κοσιώνη οι συνεργάτες της, το μήνυμά της πριν επιστρέψει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων

Η δημοσιογράφος είχε προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο και είχε μπει στην εντατική

Με μπαλόνια και λουλούδια υποδέχτηκαν τη Σία Κοσιώνη οι συνεργάτες της, το μήνυμά της πριν επιστρέψει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων
Ένα μήνυμα έστειλε μέσα από τα social media η Σία Κοσιώνη, λίγες ώρες πριν επιστρέψει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, μετά από έναν μήνα απουσίας. Η δημοσιογράφος είχε προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο και είχε μπει στην εντατική λόγω δυσκολίας στην αναπνοή, ενώ μετά από δέκα μέρες νοσηλείας είχε πάρει εξιτήριο.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, η Σία Κοσιώνη φαίνεται να μπαίνει, συνοδευόμενη από συνεργάτες της, στο γραφείο της, το οποίο έχει στολιστεί με λουλούδια και μπαλόνια. Αφού ανέφερε ότι απόψε θα επιστρέφει στη θέση της παρουσιάστριας του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού, δήλωσε πως η περιπέτεια της υγείας της την έκανε πιο δυνατή και πιο σοφή και ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη που της έδειξε.

«Μετά από έναν μήνα και κάτι, αν δεν κάνω λάθος, επιστροφή στο πόστο μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα σας ξανασυναντήσω απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, μετά από μία περιπέτεια δύσκολη, η οποία όμως με έκανε σοφότερη. Επιστρέφω πιο δυνατή. Σας ευχαριστώ για την ατελείωτη αγάπη που εισέπραξα όλες αυτές τις μέρες», είπε χαρακτηριστικά η Σία Κοσιώνη.

