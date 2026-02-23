Το συγκινητικό «αντίο» της Κάθριν Χάιγκλ στον Έρικ Ντέιν: Βασανίστηκα για μέρες με το αν θα κάνω αυτή την ανάρτηση
Το συγκινητικό «αντίο» της Κάθριν Χάιγκλ στον Έρικ Ντέιν: Βασανίστηκα για μέρες με το αν θα κάνω αυτή την ανάρτηση
Η ηθοποιός αφιέρωσε ένα ποίημα στις κόρες και στην πρώην σύζυγο του ηθοποιού
Δημόσια αποχαιρέτισε τον Έρικ Ντέιν η Κάθριν Χάιγκλ και συγκίνησε. Η ηθοποιός μέσα από μία ανάρτηση στα social media για την οποία «βασανίστηκε» σχετικά με το αν έπρεπε να την κάνει ή όχι, δήλωσε πως δεν μπορεί να βρει λόγια για να παρηγορήσει τις κόρες του ηθοποιού και την πρώην σύζυγό του και τους αφιέρωσε ένα ποίημα.
Η Κάθριν Χάιγκλ είχε συνεργαστεί με τον Έρικ Ντέιν στη σειρά «Grey's Anatony» εξήγησε πως ο λόγος που «βασανίστηκε» αφορά στο γεγονός πως δεν αισθάνεται άνετα να πενθεί δημόσια, αλλά δεν ήθελε να φαίνεται πως αδιαφορεί για τον θάνατο του ηθοποιού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 53 του μετά από μία σκληρή μάχη με την πλάγια μυατροφική σκλήρυνση (ALS).
Η ηθοποιός έγραψε αρχικά στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Βασανίστηκα για μέρες με το αν θα κάνω αυτή την ανάρτηση. Ποτέ δεν ένιωθα άνετα να πενθώ δημόσια. Μοιράζομαι τα δάκρυά μου, τις ιστορίες μου και τις αναμνήσεις μου με τους ανθρώπους που είναι πιο κοντά μου και, τις περισσότερες φορές, τα μοιράζομαι μόνο με τον ουρανό. Όμως αυτή η σιωπή συχνά μπορεί να μοιάζει με αδιαφορία — κάτι που δεν θα μπορούσα να δεχτώ σε αυτή την περίπτωση. Ρεμπέκα, Μπίλι, Τζόρτζια… Υπάρχουν τόσο λίγα, αν τελικά υπάρχει οτιδήποτε, που μπορεί να πει κανείς για μια τόσο τραγική απώλεια όπως η δική σας. Όλα τα "συλλυπητήριά μου" και τα "οι προσευχές μου είναι μαζί σας" ακούγονται κάπως κούφια μέσα σε τόσο πόνο και θλίψη. Γι’ αυτό θα πω το μόνο πράγμα που μου έχει φέρει ποτέ γαλήνη όταν έχω χάσει κάποιον που αγαπώ. Είναι το ποίημα του Ρόμπερτ Φροστ "Nothing Gold Can Stay", το οποίο έχω χαραγμένο στο σώμα μου με τον γραφικό χαρακτήρα των γονιών μου, για να μη ξεχάσω ποτέ ότι η χρυσή στιγμή άξιζε».
Δείτε την ανάρτηση
Έπειτα παρέθεσε τους στίχους του ποιήματος: «"Το πρώτο πράσινο της φύσης είναι χρυσαφί, η πιο δύσκολη απόχρωση να κρατηθεί. Το πρώτο της φύλλο είναι ένα λουλούδι· μα μόνο για μια ώρα. Ύστερα το φύλλο γίνεται απλώς φύλλο. Έτσι η Εδέμ βυθίστηκε στη θλίψη, έτσι η αυγή παραχωρεί τη θέση της στη μέρα. Τίποτα χρυσό δεν μένει"» και κατέληξε: «Δεν θα ξεχάσω ποτέ το “χρυσαφί” του Έρικ και θα είμαι για πάντα ευγνώμων που μπόρεσα να λουστώ στο φως του, έστω και για μια σύντομη στιγμή. Σας ευχαριστώ που τον μοιραστήκατε μαζί μας. Καλό σου ταξίδι, παλιέ μου φίλε… στην επόμενη μεγάλη σου περιπέτεια».
Η Κάθριν Χάιγκλ μίλησε και στο E! News για την απώλεια του ηθοποιού: «Οι τελευταίες 48 ώρες ήταν συγκλονιστικές. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα χρησιμοποιούσα τον όρο “ήταν” για εκείνον, αλλά να που βρισκόμαστε εδώ. Και το μισώ. Ο Έρικ είχε καρδιά από χρυσάφι. Το χιούμορ του και, κυρίως, το γέλιο του ήταν μεταδοτικά. Ήταν ένας βαθιά ευφυής άνθρωπος που μπορούσε να κρατήσει μια φιλοσοφική συζήτηση για ώρες, ακόμα κι ενώ βρισκόμασταν στο πλατό των γυρισμάτων».
Η Κάθριν Χάιγκλ είχε συνεργαστεί με τον Έρικ Ντέιν στη σειρά «Grey's Anatony» εξήγησε πως ο λόγος που «βασανίστηκε» αφορά στο γεγονός πως δεν αισθάνεται άνετα να πενθεί δημόσια, αλλά δεν ήθελε να φαίνεται πως αδιαφορεί για τον θάνατο του ηθοποιού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 53 του μετά από μία σκληρή μάχη με την πλάγια μυατροφική σκλήρυνση (ALS).
Η ηθοποιός έγραψε αρχικά στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Βασανίστηκα για μέρες με το αν θα κάνω αυτή την ανάρτηση. Ποτέ δεν ένιωθα άνετα να πενθώ δημόσια. Μοιράζομαι τα δάκρυά μου, τις ιστορίες μου και τις αναμνήσεις μου με τους ανθρώπους που είναι πιο κοντά μου και, τις περισσότερες φορές, τα μοιράζομαι μόνο με τον ουρανό. Όμως αυτή η σιωπή συχνά μπορεί να μοιάζει με αδιαφορία — κάτι που δεν θα μπορούσα να δεχτώ σε αυτή την περίπτωση. Ρεμπέκα, Μπίλι, Τζόρτζια… Υπάρχουν τόσο λίγα, αν τελικά υπάρχει οτιδήποτε, που μπορεί να πει κανείς για μια τόσο τραγική απώλεια όπως η δική σας. Όλα τα "συλλυπητήριά μου" και τα "οι προσευχές μου είναι μαζί σας" ακούγονται κάπως κούφια μέσα σε τόσο πόνο και θλίψη. Γι’ αυτό θα πω το μόνο πράγμα που μου έχει φέρει ποτέ γαλήνη όταν έχω χάσει κάποιον που αγαπώ. Είναι το ποίημα του Ρόμπερτ Φροστ "Nothing Gold Can Stay", το οποίο έχω χαραγμένο στο σώμα μου με τον γραφικό χαρακτήρα των γονιών μου, για να μη ξεχάσω ποτέ ότι η χρυσή στιγμή άξιζε».
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Έπειτα παρέθεσε τους στίχους του ποιήματος: «"Το πρώτο πράσινο της φύσης είναι χρυσαφί, η πιο δύσκολη απόχρωση να κρατηθεί. Το πρώτο της φύλλο είναι ένα λουλούδι· μα μόνο για μια ώρα. Ύστερα το φύλλο γίνεται απλώς φύλλο. Έτσι η Εδέμ βυθίστηκε στη θλίψη, έτσι η αυγή παραχωρεί τη θέση της στη μέρα. Τίποτα χρυσό δεν μένει"» και κατέληξε: «Δεν θα ξεχάσω ποτέ το “χρυσαφί” του Έρικ και θα είμαι για πάντα ευγνώμων που μπόρεσα να λουστώ στο φως του, έστω και για μια σύντομη στιγμή. Σας ευχαριστώ που τον μοιραστήκατε μαζί μας. Καλό σου ταξίδι, παλιέ μου φίλε… στην επόμενη μεγάλη σου περιπέτεια».
Η Κάθριν Χάιγκλ μίλησε και στο E! News για την απώλεια του ηθοποιού: «Οι τελευταίες 48 ώρες ήταν συγκλονιστικές. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα χρησιμοποιούσα τον όρο “ήταν” για εκείνον, αλλά να που βρισκόμαστε εδώ. Και το μισώ. Ο Έρικ είχε καρδιά από χρυσάφι. Το χιούμορ του και, κυρίως, το γέλιο του ήταν μεταδοτικά. Ήταν ένας βαθιά ευφυής άνθρωπος που μπορούσε να κρατήσει μια φιλοσοφική συζήτηση για ώρες, ακόμα κι ενώ βρισκόμασταν στο πλατό των γυρισμάτων».
Katherine Heigl Pays Tribute to Grey’s Anatomy Costar Eric Dane in Emotional Message: ‘I Debated This Post for Days’ https://t.co/VWAqG5k8Lb— People (@people) February 22, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα