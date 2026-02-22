Διπλασιάστηκε ο στόχος για τα χρήματα που μαζεύουν για τις κόρες του Έρικ Ντέιν, ο δημιουργός του «Euphoria» δώρισε 27.000 δολάρια
GALA
Έρικ Ντέιν Σαμ Λέβινσον

Διπλασιάστηκε ο στόχος για τα χρήματα που μαζεύουν για τις κόρες του Έρικ Ντέιν, ο δημιουργός του «Euphoria» δώρισε 27.000 δολάρια

Ο αρχικός στόχος ξεπεράστηκε μέσα σε μία ημέρα

Διπλασιάστηκε ο στόχος για τα χρήματα που μαζεύουν για τις κόρες του Έρικ Ντέιν, ο δημιουργός του «Euphoria» δώρισε 27.000 δολάρια
Ιωάννα Μαρίνου
6 ΣΧΟΛΙΑ
Διπλαστιάστηκε ο στόχος που έχει τεθεί στην καμπάνια οικονομικής στήριξης για τις δύο κόρες του Έρικ Ντέιν μετά τον θάνατό του σε ηλικία 53 ετών, με τον δημιουργό του «Euphoria» να τους δωρίζει 27.000 δολάρια.

Λίγα 24ωρα μετά την απώλεια του ηθοποιού που έχασε τη μάχη που έδινε με την πλάγια μυατροφική σκλήρυνση (ALS), οι φίλοι του ξεκίνησαν μία καμπάνια μέσω GoFundMe, για τη 15χρονη Μπίλι και τη 14χρονη Τζόρτζια, καθώς «αποτελούσαν το κέντρο του κόσμου για εκείνον»  και θέλησαν να βοηθήσουν ώστε να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Ο αρχικός στόχος που είχε τεθεί ήταν τα 250.000 δολάρια και μέσα σε μία ημέρα ο στόχος διπλασιάστηκε, φτάνοντας τα 500.000 δολάρια, καθώς ο πρώτος ξεπεράστηκε και ήδη έχουν συγκεντρωθεί περίπου 275.000 δολάρια.

Διπλασιάστηκε ο στόχος για τα χρήματα που μαζεύουν για τις κόρες του Έρικ Ντέιν, ο δημιουργός του «Euphoria» δώρισε 27.000 δολάρια

Όπως φαίνεται στην εικόνα, ανάμεσα στα πρόσωπα που έκαναν δωρεά είναι ο δημιουργός του «Euphoria» όπου έπαιξε ο ηθοποιός πριν πεθάνει, Σαμ Λέβινσον, μαζί με τη σύζυγό του, Άσλεϊ. Οι δυο τους έδωσαν 27.000 δολάρια για τα παιδιά του Έρικ Ντέιν.  Ο Σαμ Λέβινσον μίλησε στο Variety για τον θάνατο του Ντέιν και δήλωσε: «Είμαι συντετριμμένος από την απώλεια του αγαπημένου μας φίλου Έρικ. Το να δουλέψω μαζί του ήταν τιμή. Το να είμαι φίλος του ήταν δώρο. Η οικογένεια του Έρικ είναι στις προσευχές μας. Είθε η μνήμη του να είναι ευλογία».
Ιωάννα Μαρίνου
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης