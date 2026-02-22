Διπλασιάστηκε ο στόχος για τα χρήματα που μαζεύουν για τις κόρες του Έρικ Ντέιν, ο δημιουργός του «Euphoria» δώρισε 27.000 δολάρια
Διπλασιάστηκε ο στόχος για τα χρήματα που μαζεύουν για τις κόρες του Έρικ Ντέιν, ο δημιουργός του «Euphoria» δώρισε 27.000 δολάρια
Ο αρχικός στόχος ξεπεράστηκε μέσα σε μία ημέρα
Διπλαστιάστηκε ο στόχος που έχει τεθεί στην καμπάνια οικονομικής στήριξης για τις δύο κόρες του Έρικ Ντέιν μετά τον θάνατό του σε ηλικία 53 ετών, με τον δημιουργό του «Euphoria» να τους δωρίζει 27.000 δολάρια.
Λίγα 24ωρα μετά την απώλεια του ηθοποιού που έχασε τη μάχη που έδινε με την πλάγια μυατροφική σκλήρυνση (ALS), οι φίλοι του ξεκίνησαν μία καμπάνια μέσω GoFundMe, για τη 15χρονη Μπίλι και τη 14χρονη Τζόρτζια, καθώς «αποτελούσαν το κέντρο του κόσμου για εκείνον» και θέλησαν να βοηθήσουν ώστε να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Ο αρχικός στόχος που είχε τεθεί ήταν τα 250.000 δολάρια και μέσα σε μία ημέρα ο στόχος διπλασιάστηκε, φτάνοντας τα 500.000 δολάρια, καθώς ο πρώτος ξεπεράστηκε και ήδη έχουν συγκεντρωθεί περίπου 275.000 δολάρια.
Όπως φαίνεται στην εικόνα, ανάμεσα στα πρόσωπα που έκαναν δωρεά είναι ο δημιουργός του «Euphoria» όπου έπαιξε ο ηθοποιός πριν πεθάνει, Σαμ Λέβινσον, μαζί με τη σύζυγό του, Άσλεϊ. Οι δυο τους έδωσαν 27.000 δολάρια για τα παιδιά του Έρικ Ντέιν. Ο Σαμ Λέβινσον μίλησε στο Variety για τον θάνατο του Ντέιν και δήλωσε: «Είμαι συντετριμμένος από την απώλεια του αγαπημένου μας φίλου Έρικ. Το να δουλέψω μαζί του ήταν τιμή. Το να είμαι φίλος του ήταν δώρο. Η οικογένεια του Έρικ είναι στις προσευχές μας. Είθε η μνήμη του να είναι ευλογία».
Λίγα 24ωρα μετά την απώλεια του ηθοποιού που έχασε τη μάχη που έδινε με την πλάγια μυατροφική σκλήρυνση (ALS), οι φίλοι του ξεκίνησαν μία καμπάνια μέσω GoFundMe, για τη 15χρονη Μπίλι και τη 14χρονη Τζόρτζια, καθώς «αποτελούσαν το κέντρο του κόσμου για εκείνον» και θέλησαν να βοηθήσουν ώστε να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Ο αρχικός στόχος που είχε τεθεί ήταν τα 250.000 δολάρια και μέσα σε μία ημέρα ο στόχος διπλασιάστηκε, φτάνοντας τα 500.000 δολάρια, καθώς ο πρώτος ξεπεράστηκε και ήδη έχουν συγκεντρωθεί περίπου 275.000 δολάρια.
Όπως φαίνεται στην εικόνα, ανάμεσα στα πρόσωπα που έκαναν δωρεά είναι ο δημιουργός του «Euphoria» όπου έπαιξε ο ηθοποιός πριν πεθάνει, Σαμ Λέβινσον, μαζί με τη σύζυγό του, Άσλεϊ. Οι δυο τους έδωσαν 27.000 δολάρια για τα παιδιά του Έρικ Ντέιν. Ο Σαμ Λέβινσον μίλησε στο Variety για τον θάνατο του Ντέιν και δήλωσε: «Είμαι συντετριμμένος από την απώλεια του αγαπημένου μας φίλου Έρικ. Το να δουλέψω μαζί του ήταν τιμή. Το να είμαι φίλος του ήταν δώρο. Η οικογένεια του Έρικ είναι στις προσευχές μας. Είθε η μνήμη του να είναι ευλογία».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα