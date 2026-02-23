Το φιλί του Πολ Μέσκαλ με τη Γκρέισι Έιμπραμς στο στόμα στα BAFTA μετά τη νίκη του «Hamnet»
Ο ηθοποιός ήταν υποψήφιος και για το βραβείο του Β' Ανδρικού Ρόλου
Ένα φιλί στο στόμα αντάλλαξαν ο Πολ Μέσκαλ με τη Γκρέισι Έιμπραμς μετά τη νίκη της ταινίας «Hamnet» στα BAFTA.
Ο 30χρονος ηθοποιός, ο οποίος υποδύθηκε τον Γουίλιαμ Σαίξπηρ στο έργο, παρευρέθηκε στην τελετή το βράδυ της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου με την 26χρονη σύντροφό του και μόλις ανακοινώθηκε πως το «Hamnet» πήρε το βραβείο της Καλύτερης Βρετανικής Ταινίας, η κάμερα στράφηκε προς τον Μέσκαλ την ώρα που έσκυψε και φίλησε τη Γκρέισι.
Ο ηθοποιός ήταν υποψήφιος για το βραβείο Β' Ανδρικού Ρόλου BAFTA για τον ρόλο του στην ταινία, ωστόσο έχασε από τον Σον Πεν που πρωταγωνίστησε στο «One Battle After Another».
Η σχέση του με τη Γκρέισι Έιμπραμς ξεκίνησε το 2024, ωστόσο για πολύ καιρό οι δυο τους προσπαθούσαν να την κρατήσουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Images
Paul Mescal and Gracie Abrams celebrate with a sweet kiss as Hamnet wins BAFTA for Outstanding British Film after PDA-packed red carpet debut as a couple https://t.co/GwkdQJ8uGs— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 23, 2026
