Οι τρυφερές φωτογραφίες της Ντούα Λίπα με τα φιλιά και τις αγκαλιές με τον Κάλουμ Τέρνερ
Η τραγουδίστρια ανέβασε στο Instagram στιγμιότυπα από το ταξίδι τους στο Παρίσι
Φωτογραφίες από τις τρυφερές της στιγμές με τον Κάλουμ Τέρνερ ανέβασε η Ντούα Λίπα στα social media, με τους δυο τους να αγκαλιάζονται και να φιλιούνται.
Η τραγουδίστρια έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, όπου δημοσίευσε διάφορα στιμγιότυπα από το ρομαντικό ταξίδι με τον σύντροφό της στο Παρίσι και σε αυτά υπήρχαν και οι φωτογραφίες που έβγαλαν σε φωτογραφικό θάλαμο. Η Ντούα Λίπα και ο ηθοποιός αντάλασσαν αγκαλιές και φιλιά, ενώ σε ένα άλλο «κλικ» εκείνος την απαναθατίζει την ώρα που απολαμβάνουν το δείπνο τους σε εστιατόριο.
«Ερωτικό γράμμα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η τραγουδίστρια και σε κάποιες άλλες φωτογραφίες ποζάρει μόνη της στον φακό.
Δείτε τις φωτογραφίες
Στο ταξίδι του ζευγαριού στο Παρίσι, τους εντόπισαν δημοσιογράφοι και παπαράτσι, οι οποίοι προκάλεσαν μία έντονη αντίδραση από την πλευρά της τραγουδίστριας και του Κάλουμ Τέρνερ, με τους ίδιους να τους ζητούν να σεβαστούν την ιδιωτικότητά τους.
Σε βίντεο που έχει δημοσιευτεί στο ίντερνετ, ο ηθοποιός φαίνεται να βγαίνει πρώτος από μαγαζί της πόλης και να απευθύνεται στους φωτογράφους που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τον χώρο, λέγοντας: «Παιδιά, παιδιά, παιδιά, μένουμε στη γωνία. Τι κάνετε; Πρέπει να μας αφήσετε ήσυχους. Παρακαλώ. Λέτε σε όλους πού μένουμε. Δεν είναι εντάξει». Παρόλο που ο ηθοποιός ζήτησε να απομακρυνθούν, οι παπαράτσι δεν σεβάστηκαν το αίτημά του και, όταν βγήκε η Ντούα Λίπα, ξεκίνησαν να τους φωτογραφίζουν και στη συνέχεια να τους ακολουθούν, προκαλώντας και τον εκνευρισμό της. «Όχι, όχι, όχι. Δεν θα το κάνουμε αυτό», τους έλεγε και κάλυπτε το πρόσωπό της.
Dua Lipa and Callum Turner confronted paparazzi who would not leave them alone in Paris.— Pop Base (@PopBase) February 11, 2026
