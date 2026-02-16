Οι δημόσιες ευχές της Ντούα Λίπα για τα γενέθλια του Κάλουμ Τέρνερ: Χρόνια πολλά στο για πάντα μου
Οι δημόσιες ευχές της Ντούα Λίπα για τα γενέθλια του Κάλουμ Τέρνερ: Χρόνια πολλά στο για πάντα μου
Ο ηθοποιός έκλεισε τα 36
Δημόσια ευχήθηκε για τα γενέθλια του Κάλουμ Τέρνερ η Ντούα Λίπα, μέσα από μία τρυφερή ανάρτηση στα social media.
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφίες από στιγμές που έχουν περάσει μαζί στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου και στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε για τον ηθοποιό ο οποίος έκλεισε τα 36: «Χρόνια πολλά στο για πάντα μου».
Δείτε τις φωτογραφίες
Λίγο αργότερα, η Ντούα Λίπα έκανε μία ακόμη ανάρτηση στο προφίλ της με τον σύντροφό της, αποκαλύπτοντας πως πέρασαν την ημέρα των ερωτευμένων, Σάββατο 14 Φλεβάρη, στο Βερολίνο. Οι δυο τους παρακολούθησαν την πρεμιέρα της ταινίας «Rosebush Pruning».
