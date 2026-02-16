ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Από την Ελευσίνα η κίνηση προς τη λεωφόρο Αθηνών, μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Οι δημόσιες ευχές της Ντούα Λίπα για τα γενέθλια του Κάλουμ Τέρνερ: Χρόνια πολλά στο για πάντα μου
GALA
Ντούα Λίπα Κάλουμ Τέρνερ

Οι δημόσιες ευχές της Ντούα Λίπα για τα γενέθλια του Κάλουμ Τέρνερ: Χρόνια πολλά στο για πάντα μου

Ο ηθοποιός έκλεισε τα 36

Οι δημόσιες ευχές της Ντούα Λίπα για τα γενέθλια του Κάλουμ Τέρνερ: Χρόνια πολλά στο για πάντα μου
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Δημόσια ευχήθηκε για τα γενέθλια του Κάλουμ Τέρνερ η Ντούα Λίπα, μέσα από μία τρυφερή ανάρτηση στα social media.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφίες από στιγμές που έχουν περάσει μαζί στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου και στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε για τον ηθοποιό ο οποίος έκλεισε τα 36: «Χρόνια πολλά στο για πάντα μου».

Δείτε τις φωτογραφίες

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη DUA LIPA (@dualipa)


Οι δημόσιες ευχές της Ντούα Λίπα για τα γενέθλια του Κάλουμ Τέρνερ: Χρόνια πολλά στο για πάντα μου
Οι δημόσιες ευχές της Ντούα Λίπα για τα γενέθλια του Κάλουμ Τέρνερ: Χρόνια πολλά στο για πάντα μου
Οι δημόσιες ευχές της Ντούα Λίπα για τα γενέθλια του Κάλουμ Τέρνερ: Χρόνια πολλά στο για πάντα μου
Οι δημόσιες ευχές της Ντούα Λίπα για τα γενέθλια του Κάλουμ Τέρνερ: Χρόνια πολλά στο για πάντα μου

Λίγο αργότερα, η Ντούα Λίπα έκανε μία ακόμη ανάρτηση στο προφίλ της με τον σύντροφό της, αποκαλύπτοντας πως πέρασαν την ημέρα των ερωτευμένων, Σάββατο 14 Φλεβάρη, στο Βερολίνο. Οι δυο τους παρακολούθησαν την πρεμιέρα της ταινίας «Rosebush Pruning».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη DUA LIPA (@dualipa)

Κλείσιμο
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης