Αφήστε μας ήσυχους: Ενοχλημένοι Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ με επίμονους παπαράτσι, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο ίντερνετ, το ζευγάρι φαίνεται εμφανώς ενοχλημένο κατά την έξοδό του στο Παρίσι
Την έντονη αντίδραση της Ντούα Λίπα και του Κάλουμ Τέρνερ προκάλεσαν επίμονοι παπαράτσι, με το ζευγάρι να ζητάει να σεβαστούν την ιδιωτικότητά τους.
Το περιστατικό σημειώθηκε μετά από γεύμα που είχαν η Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ στο Παρίσι. Στο βίντεο που έχει δημοσιευτεί στο ίντερνετ, ο ηθοποιός φαίνεται να βγαίνει πρώτος από το μαγαζί και να απευθύνεται στους φωτογράφους που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τον χώρο, λέγοντας: «Παιδιά, παιδιά, παιδιά, μένουμε στη γωνία. Τι κάνετε; Πρέπει να μας αφήσετε ήσυχους. Παρακαλώ. Λέτε σε όλους πού μένουμε. Δεν είναι εντάξει». Παρότι ο ίδιος ζήτησε να απομακρυνθούν, οι παπαράτσι δεν σεβάστηκαν το αίτημά του και, όταν βγήκε η Ντούα Λίπα, ξεκίνησαν να τους φωτογραφίζουν και στη συνέχεια να τους ακολουθούν.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Όταν μαλιστα η τραγουδίστρια αντιλήφθηκε ότι συνεχίζουν να τους ακολουθούν, ακούστηκε εκνευρισμένη να λέει: «Όχι, όχι, όχι. Δεν θα το κάνουμε αυτό». Παράλληλα, ένας φωτογράφος ακούγεται να ζητά μια «ευκαιρία» για μία φωτογραφία, υποστηρίζοντας ότι μόνο τότε θα τους άφηναν ήσυχους: «Ντούα, δώσε μας ένα λεπτό και θα σας αφήσουμε ήσυχους». Την ίδια ώρα, ζητούσαν από την τραγουδίστρια να «δείξει το πρόσωπό της», καθώς εκείνη σήκωνε το χέρι της προς τις κάμερες για να καλυφθεί.
Το ζευγάρι απομακρυνόταν πιασμένο χέρι-χέρι, στρίβοντας στη γωνία, όμως οι παπαράτσι συνέχισαν να τους ακολουθούν, με τη Ντούα Λίπα να τους λέει επανειλημμένα: «Σας παρακαλώ, φύγετε». Στο βίντεο εμφανίστηκε και ένας άντρας, που εκτιμάται ότι εργαζόταν στο εστιατόριο, ο οποίος σήκωνε το καπέλο του για να βοηθήσει την τραγουδίστρια να κρύψει το πρόσωπό της. Όταν οι φωτογράφοι αντιλήφθηαν ότι δεν θα πάρουν το πλάνο που επεδίωκαν, την ευχαρίστησαν και σταμάτησαν τις λήψεις.
Η Λίπα επιβεβαίωσε ότι αρραβωνιάστηκε με τον Τέρνερ, μιλώντας στη «British Vogue» τον Ιούνιο του 2025. Στη συνέντευξή της δήλωσε πως είναι «πολύ ενθουσιασμένη» και πως λατρεύει το δαχτυλίδι που της προσέφερε, σημειώνοντας: «Είναι όμορφο να ξέρεις ότι ο άνθρωπος με τον οποίο θα περάσεις την υπόλοιπη ζωή σου σε γνωρίζει τόσο καλά». Οι πρώτες πληροφορίες και τα σχετικά δημοσιεύματα για τη σχέση τους άρχισαν να κυκλοφορούν στις αρχές Ιανουαρίου του 2024, όταν οι δυο τους εθεάθησαν μαζί στο Λονδίνο, μετά την πρεμιέρα της σειράς «Masters of the Air».
Φωτογραφίες: Nassou.fr / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Dua Lipa and Callum Turner confronted paparazzi who would not leave them alone in Paris.— Pop Base (@PopBase) February 11, 2026
