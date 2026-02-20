Γιώργος Αλκαίος για την απόφασή του να μείνει στη Μήλο: Φαντάζονταν ότι μου έστριψε
Δύο μεγάλοι τραγουδιστές με βρήκαν για να δουν, αν είμαι καλά, συμπλήρωσε
Ανησυχία είχε προκαλέσει σε οικείους του Γιώργου Αλκαίου η απόφασή του να εγκαταλείψει την Αθήνα και να εγκατασταθεί στη Μήλο.
Ο τραγουδιστής διευκρίνισε πως δεν τον οδήγησε εκεί κάποια τάση φυγής. Αντιθέτως, αιτία για την αλλαγή στη ζωή του ήταν ο θάνατο της γιαγιάς του. Παρά τη βεβαιότητά του για την επιλογή του, υπήρξαν πρόσωπα από το περιβάλλον που είχαν ανησυχήσει, ενώ δύο γνωστοί τραγουδιστές είχαν ταξιδέψει στο νησί για να σιγουρευτούν ότι καλά.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, ο Γιώργος Αλκαίος ανέφερε αρχικά: «Δεν έχω ούτε είχα τάσεις φυγής, ήταν μια απόφαση για τη ζωή μου. Γιατί φιλοσόφησα τόσο πολύ με τον χαμό της γιαγιάς μου, η οποία με μεγάλωσε και έφυγε μεγάλη σε ηλικία, που μπήκα σε μια σκέψη. “Να σου πω, ρε φίλε, έχεις κάνει τόσα πράγματα και δεν έχεις κάνει για τον εαυτό σου, που να το γουστάρεις μέσα σου”. Σκέφτηκα, λοιπόν, πως αυτό που γούσταρα τότε ήταν να πάω στη Μήλο και το έκανα χωρίς σκέψη».
Ο τραγουδιστής διευκρίνισε, στη συνέχεια, ότι το ανακοίνωσε στους φίλους του, τηλεφωνικά, ενώ βρισκόταν στο καράβι. «Έτσι, με τσαμπουκά πήγα και το είπα σε όλους στο τηλέφωνο όταν πήγαινα, από το καράβι. Οι κολλητοί φίλοι ήρθαν και ο ένας είναι, μάλιστα, υπεύθυνος των δωματίων που έχω αυτή τη στιγμή εκεί», πρόσθεσε.
Αγαπημένα πρόσωπα του Γιώργου Αλκαίου είχαν ανησυχήσει τότε για την ψυχολογική του κατάσταση. Δύο μεγάλοι τραγουδιστές τον είχαν επισκεφτεί στον νέο τόπο διαμονής του για να βεβαιωθούν ότι δεν είχε κάποιο πρόβλημα: «Στην αρχή χτυπούσε πολύ το τηλέφωνο αλλά για πέντε χρόνια το είχα στη σίγαση. Μετά, σιγά σιγά, δεχόμουν πιο προσωπικά τηλέφωνα και τα επαγγελματικά ήξεραν, ή μάλλον φαντάζονταν, ότι μου έστριψε. Το άκουσα αυτό και μάλιστα ήρθαν δύο μεγάλοι τραγουδιστές και με βρήκαν, για να δουν αν είμαι καλά. Δηλαδή ο Αντύπας, για παράδειγμα, που είμαστε πολύ φίλοι, ήρθε στη Μήλο γιατί ανησύχησε και ήθελε να δει πως είμαι. Κάθισε δυο μέρες, κατάλαβε πως είμαι καλά και του εξήγησα ότι θέλω να κάνω αυτό».
