Νατάσα Ράγιου για Akyla: Δεν το πιστεύω ότι θα στείλουμε τέτοιους στίχους στη Eurovision, νομίζω ότι είμαστε σε έναν πολιτιστικό κατήφορο
Νατάσα Ράγιου για Akyla: Δεν το πιστεύω ότι θα στείλουμε τέτοιους στίχους στη Eurovision, νομίζω ότι είμαστε σε έναν πολιτιστικό κατήφορο
Είναι ένα τραγούδι για τους νεαρούς που τo ακούνε στο κλαμπ, δεν θεωρώ ότι πρέπει να μας εκπροσωπήσει στη Eurovision, σχολίασε η δημοσιογράφος
Το κομμάτι με το οποίο θα εκπροσωπήσει ο Akylas τη χώρα στη Eurovision 2026 σχολίασε η Νατάσα Ράγιου, εκφράζοντας την αντίθεσή της με τους στίχους του «Ferto», ενώ παράλληλα τόνισε ότι παρατηρεί έναν γενικότερο «πολιτιστικό κατήφορο».
Η δημοσιογράφος έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@Star» και μεταξύ άλλων τοποθετήθηκε για το «Ferto», αλλά και για τον τραγουδιστή, εξηγώντας ότι αν και τη συγκίνησε η στιγμή που η μητέρα του εμφανίστηκε συναισθηματικά φορτισμένη στον ελληνικό τελικό του διαγωνισμού, δεν θεωρεί κατάλληλο το κομμάτι του για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision.
Πιο αναλυτικά, η Νατάσα Ράγιου ξεκαθάρισε πως δεν απορρίπτει τους νέους ήχους από θέση προκατάληψης, αλλά βάζει ως κριτήριο την αξία τους, ενώ παράλληλα τόνισε ότι συγκινήθηκε από την προσωπική ιστορία του Akyla και τη σχέση με τη μητέρα του.
Όπως είπε: «Μου λένε ότι είμαι παλιομοδίτισσα που δεν μου αρέσει ο Akylas. Είμαι πολύ ανοιχτή στα καινούρια πράγματα, αρκεί να έχουν αξία. Συγκινήθηκα πολύ με τον Akyla και τη μαμά του και την προσωπική του ιστορία. Το τραγούδι αυτό τι δουλειά έχει να με εκπροσωπήσει εμένα στη Eurovision με αυτούς τους στίχους. Λυπάμαι πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο παιδί και μπράβο στη μανούλα του με συγκίνησε, να το χαίρεται. Μπορεί να πάμε καλά, να βγούμε πρώτοι και μακάρι για την Ελλάδα. Έπαθα σοκ με τους στίχους. Δεν το πιστεύω ότι θα στείλουμε τέτοιους στίχους στη Eurovision. Είναι ένα τραγούδι για τους νεαρούς που τo ακούνε στο κλαμπ και περνάνε καλά. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να μας εκπροσωπήσει στη Eurovision. Γενικά νομίζω ότι είμαστε σε έναν πολιτιστικό κατήφορο».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dghxzpoxscz5)
Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος υποστήριξε ότι στα χρόνια ο μουσικός θεσμός έχει αλλάξει, ενώ πρόσθεσε ότι υπάρχουν μερικά θετικά δείγματα σε ό,τι αφορά τις ελληνικές συμμετοχές, όπως ήταν η Κλαυδία που εκπροσώπησε τη χώρα το 2025: «Η Eurovision δεν είναι η Eurovision που ξέρουμε και αγαπήσαμε. Χαιρέτα την τη Eurovision που ήξερες. Υπάρχουν κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις, όπως η Κλαυδία πέρυσι».
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgftohexno49)
Η δημοσιογράφος έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@Star» και μεταξύ άλλων τοποθετήθηκε για το «Ferto», αλλά και για τον τραγουδιστή, εξηγώντας ότι αν και τη συγκίνησε η στιγμή που η μητέρα του εμφανίστηκε συναισθηματικά φορτισμένη στον ελληνικό τελικό του διαγωνισμού, δεν θεωρεί κατάλληλο το κομμάτι του για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision.
Πιο αναλυτικά, η Νατάσα Ράγιου ξεκαθάρισε πως δεν απορρίπτει τους νέους ήχους από θέση προκατάληψης, αλλά βάζει ως κριτήριο την αξία τους, ενώ παράλληλα τόνισε ότι συγκινήθηκε από την προσωπική ιστορία του Akyla και τη σχέση με τη μητέρα του.
Όπως είπε: «Μου λένε ότι είμαι παλιομοδίτισσα που δεν μου αρέσει ο Akylas. Είμαι πολύ ανοιχτή στα καινούρια πράγματα, αρκεί να έχουν αξία. Συγκινήθηκα πολύ με τον Akyla και τη μαμά του και την προσωπική του ιστορία. Το τραγούδι αυτό τι δουλειά έχει να με εκπροσωπήσει εμένα στη Eurovision με αυτούς τους στίχους. Λυπάμαι πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο παιδί και μπράβο στη μανούλα του με συγκίνησε, να το χαίρεται. Μπορεί να πάμε καλά, να βγούμε πρώτοι και μακάρι για την Ελλάδα. Έπαθα σοκ με τους στίχους. Δεν το πιστεύω ότι θα στείλουμε τέτοιους στίχους στη Eurovision. Είναι ένα τραγούδι για τους νεαρούς που τo ακούνε στο κλαμπ και περνάνε καλά. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να μας εκπροσωπήσει στη Eurovision. Γενικά νομίζω ότι είμαστε σε έναν πολιτιστικό κατήφορο».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος υποστήριξε ότι στα χρόνια ο μουσικός θεσμός έχει αλλάξει, ενώ πρόσθεσε ότι υπάρχουν μερικά θετικά δείγματα σε ό,τι αφορά τις ελληνικές συμμετοχές, όπως ήταν η Κλαυδία που εκπροσώπησε τη χώρα το 2025: «Η Eurovision δεν είναι η Eurovision που ξέρουμε και αγαπήσαμε. Χαιρέτα την τη Eurovision που ήξερες. Υπάρχουν κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις, όπως η Κλαυδία πέρυσι».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα