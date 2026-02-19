Παυλίνα Βουλγαράκη για Akyla: Το «Ferto» δεν ήταν στα τραγούδια που είχα ξεχωρίσει, ακούγοντάς το δεν ένιωσα κάτι
Παυλίνα Βουλγαράκη για Akyla: Το «Ferto» δεν ήταν στα τραγούδια που είχα ξεχωρίσει, ακούγοντάς το δεν ένιωσα κάτι
Η τραγουδίστρια ήταν στην επιτροπή που διάλεξαν τα κομμάτια που πέρασαν στους δύο ελληνικούς Ημιτελικούς του «Sing for Greece»
Την πρώτη αίσθηση που είχε μόλις άκουσε το «Ferto» του Akyla, που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στη Eurovision 2026, μοιράστηκε η Παυλίνα Βουλγαράκη, εξηγώντας πως δεν ήταν ανάμεσα στα τραγούδια, που ξεχώρισε.
Η τραγουδίστρια ανήκε στην επιτροπή που διάλεξαν τα κομμάτια που πέρασαν στους δύο ελληνικούς Ημιτελικούς του «Sing for Greece». Συγκεκριμένα στους 264 καλλιτέχνες που είχαν δηλώσει συμμετοχή, η επιτροπή διάλεξε 28, οι οποίοι διαγωνίστηκαν σε δύο φάσεις πριν από τον ελληνικό τελικό.
Σε δηλώσεις που έκανε η Παυλίνα Βουλγαράκη στο «Breakfast@Star» που προβλήθηκαν την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, μίλησε τόσο για την εμπειρία από τη συμμετοχή της στην επιτροπή, όσο και για το «Ferto»: «Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η διαδικασία, με συνεπήρε. Σκέψου ότι ενώ ήταν 260 τραγούδια, τα άκουσα δύο και τρεις φορές. Το ωραίο είναι ότι δεν ξέρεις ποιος είναι ποιος και απλά ακούς. Το "Ferto" δεν ήταν σε αυτά που είχα ξεχωρίσει. Ο Akylas άρχισε να μου αρέσει καθώς τον έψαχνα, όταν έμαθα ποιος είναι και άρχισα να τον παρακολουθώ, εκεί άρχισα να συνδέομαι ως ακροάτρια. Ακούγοντας απλά το τραγούδι, δεν ένιωσα κάτι. Από τα τραγούδια που άκουσα, ξεχώρισα τον Good Job Nicky και την Αλεξάνδρα».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgis4ylmdtx5)
Ο Akylas είναι ο μεγάλος νικητής του ελληνικού τελικού για τη Eurovision 2026, καθώς το «Ferto» πήρε το εισιτήριο για τη Βιέννη, όπου θα διεξαχθεί ο 70ός μουσικός διαγωνισμός. Το τραγούδι, που από την αρχή της διαδικασίας εμφανιζόταν ως το μεγάλο φαβορί, επικράτησε με 48 βαθμούς μετά τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και της βαθμολογίας των δύο κριτικών επιτροπών – της ελληνικής και της διεθνούς – ανάμεσα σε 14 υποψηφιότητες που διεκδίκησαν τη νίκη στη βραδιά του μεγάλου τελικού.
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgftohexno49)
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon», οι οποίος απέσπασε 33 βαθμούς, ενώ τρίτη αναδείχτηκε η Marseaux με το «Χάνομαι» και 32 βαθμούς. Ακολούθησε η Evangelia με το «Parea», συγκεντρώνοντας 24 βαθμούς, ενώ την πεντάδα έκλεισε ο ZAF με το «Αστείο», ο οποίος έλαβε 23 βαθμούς.
Η τραγουδίστρια ανήκε στην επιτροπή που διάλεξαν τα κομμάτια που πέρασαν στους δύο ελληνικούς Ημιτελικούς του «Sing for Greece». Συγκεκριμένα στους 264 καλλιτέχνες που είχαν δηλώσει συμμετοχή, η επιτροπή διάλεξε 28, οι οποίοι διαγωνίστηκαν σε δύο φάσεις πριν από τον ελληνικό τελικό.
Σε δηλώσεις που έκανε η Παυλίνα Βουλγαράκη στο «Breakfast@Star» που προβλήθηκαν την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, μίλησε τόσο για την εμπειρία από τη συμμετοχή της στην επιτροπή, όσο και για το «Ferto»: «Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η διαδικασία, με συνεπήρε. Σκέψου ότι ενώ ήταν 260 τραγούδια, τα άκουσα δύο και τρεις φορές. Το ωραίο είναι ότι δεν ξέρεις ποιος είναι ποιος και απλά ακούς. Το "Ferto" δεν ήταν σε αυτά που είχα ξεχωρίσει. Ο Akylas άρχισε να μου αρέσει καθώς τον έψαχνα, όταν έμαθα ποιος είναι και άρχισα να τον παρακολουθώ, εκεί άρχισα να συνδέομαι ως ακροάτρια. Ακούγοντας απλά το τραγούδι, δεν ένιωσα κάτι. Από τα τραγούδια που άκουσα, ξεχώρισα τον Good Job Nicky και την Αλεξάνδρα».
Δείτε το βίντεο
Ο Akylas είναι ο μεγάλος νικητής του ελληνικού τελικού για τη Eurovision 2026, καθώς το «Ferto» πήρε το εισιτήριο για τη Βιέννη, όπου θα διεξαχθεί ο 70ός μουσικός διαγωνισμός. Το τραγούδι, που από την αρχή της διαδικασίας εμφανιζόταν ως το μεγάλο φαβορί, επικράτησε με 48 βαθμούς μετά τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και της βαθμολογίας των δύο κριτικών επιτροπών – της ελληνικής και της διεθνούς – ανάμεσα σε 14 υποψηφιότητες που διεκδίκησαν τη νίκη στη βραδιά του μεγάλου τελικού.
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon», οι οποίος απέσπασε 33 βαθμούς, ενώ τρίτη αναδείχτηκε η Marseaux με το «Χάνομαι» και 32 βαθμούς. Ακολούθησε η Evangelia με το «Parea», συγκεντρώνοντας 24 βαθμούς, ενώ την πεντάδα έκλεισε ο ZAF με το «Αστείο», ο οποίος έλαβε 23 βαθμούς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα