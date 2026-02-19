Παυλίνα Βουλγαράκη για Akyla: Το «Ferto» δεν ήταν στα τραγούδια που είχα ξεχωρίσει, ακούγοντάς το δεν ένιωσα κάτι

επιτροπή που διάλεξαν τα κομμάτια που πέρασαν στους δύο ελληνικούς Ημιτελικούς του «Sing for Greece». Συγκεκριμένα στους 264 καλλιτέχνες που είχαν δηλώσει συμμετοχή, η επιτροπή διάλεξε 28, οι οποίοι διαγωνίστηκαν σε δύο φάσεις πριν από τον ελληνικό τελικό.





Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgis4ylmdtx5)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgftohexno49)