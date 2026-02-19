Η Μισέλ Γιο τιμήθηκε με το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας και συγκίνησε με την αναφορά στον πατέρα της που έχει φύγει από τη ζωή

παραγωγός του Walk of Fame, Άνα Μαρτίνεζ, δήλωσε:

Σε μια λαμπερή τελετή τιμήθηκε ημε το δικό της αστέρι στην εμβληματική Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ, το οποίο φέρει τον αριθμό 2.836.Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είχε στο πλευρό της κορυφαία ονόματα της κινηματογραφικής βιομηχανίας, οι οποίοι έχουν συνεργαστεί μαζί της κατά τη διάρκεια της πολυετούς και επιτυχημένης πορείας της.Παράλληλα έκλεψε τις εντυπώσεις και με την εμφάνισή της επιλέγοντας μία έντονη κίτρινη μεταξωτή δημιουργία του οίκου Dior. Το αέρινο φόρεμα από την συλλογή Pre-Fall 2026, ξεχώριζε για τα ντραπέ μανίκια και το περίτεχνο σχέδιο με πράσινα φύλλα που κοσμούσε το κάτω μέρος. Το σύνολο συμπλήρωναν εντυπωσιακά διαμαντένια κοσμήματα και ασημένιες γόβες με φλοράλ λεπτομέρειες.«Το εξαιρετικό ταλέντο, η χάρη και η πρωτοποριακή καριέρα της Μισέλ έχουν αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι τους στη βιομηχανία του θεάματος. Το αστέρι της τιμά μια πρωτοπόρο της οποίας το έργο συνεχίζει να εμπνέει το κοινό παγκοσμίως».Από την τελετή απουσίαζε ο σύζυγος της Ζαν Τοντ, ο οποίος, όπως αποκάλυψε η ίδια στην ομιλία της, βρισκόταν σε προγραμματισμένο ταξίδι στην Ινδία.«Σε όλους εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ, την οικογένεια που έχω επιλέξει, σε όλους και σε κάθε έναν ξεχωριστά σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, που στέκεστε δίπλα μου και αποτελείτε μέρος της ζωής μου όχι μόνο τις λαμπερές στιγμές αλλά και τις πιο ήσυχες. Η παρουσία σας σημαίνει τα πάντα για μένα».Στη συνέχεια, έκανε μια συγκινητική αναφορά στον πατέρα της, Γιο Κίαν Τεικ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2014 και στην 97χρονη μητέρα της, Τζάνετ Γιο, ενώ ευχαρίστησε τον αδελφό της και τη σύζυγό του, οι οποίοι ταξίδεψαν από τη Μαλαισία για να της κάνουν έκπληξη. «Στον πατέρα μου, ξέρω ότι είσαι εκεί ψηλά και συνεχίζεις να με προσέχεις και να με καθοδηγείς. Στη μητέρα μου, σε ευχαριστώ που ακόμα προσεύχεσαι καθημερινά για την επιτυχία μου. Αυτό είναι το αστέρι μας», είπε χαρακτηριστικά.Ο Τζον Μ. Τσου, ο οποίος σκηνοθέτησε την Μισέλ Γιο στις ταινίες «Wicked», «Wicked: For Good» και «Crazy Rich Asians», μαζί με τον βραβευμένο σκηνοθέτη Ανγκ Λι είχαν χρέη παρουσιαστών στην εκδήλωση.Σε άλλο σημείο της ομιλίας της, η ηθοποιός ανακάλεσε στη μνήμη της το ξεκίνημα του ταξιδιού προς τη δόξα. «Κάποτε ήμουν ένα μικρό κορίτσι από τη Μαλαισία, που καθόταν κάτω από τον απέραντο ουρανό κοιτάζοντας ένα μοναδικό, σταθερό αστέρι, τολμώντας να πιστέψει ότι θα μπορούσε να το ακολουθήσει. Και τώρα, υπάρχει ένα αστέρι για μένα εδώ στη γη», σημείωσε.Σύμφωνα με το βρετανικό Hello! το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν οι Σάντρα Ο, Τζόναθαν Κε Κουάν, Ντάνιελ Σάινερτ, Ντάνιελ Κουάν, Πολ Φέιγκ και Awkwafina, μεταξύ άλλων.Φωτογραφία άρθρου: AP Associated Press