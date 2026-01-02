Ντορέττα Παπαδημητρίου: Το χιουμοριστικό βίντεο που δημοσίευσε με τον Γιώργο Γεροντιδάκη από το ταξίδι τους στο Παρίσι
Ντορέττα Παπαδημητρίου: Το χιουμοριστικό βίντεο που δημοσίευσε με τον Γιώργο Γεροντιδάκη από το ταξίδι τους στο Παρίσι
Οι δύο ηθοποιοί πέρασαν τις ημέρες των Χριστουγέννων στο Παρίσι
Ένα χιουμοριστικό βίντεο από το ταξίδι της με τον Γιώργο Γεροντιδάκη στο Παρίσι δημοσίευσε η Ντορέττα Παπαδημητρίου στα social media.
Οι δύο ηθοποιοί πέρασαν τις ημέρες των Χριστουγέννων στην «Πόλη του Φωτός». Την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου, η Ντορέττα Παπαδημητρίου ανάρτησε ένα βίντεο με στιγμές από την απόδρασή τους, στέλνοντας έτσι ευχές στους διαδικτυακούς της φίλους για τη νέα χρονιά.
Στο βίντεο, αποτυπώνεται ο ενθουσιασμός των δύο ηθοποιών βλέποντας διάφορα αξιοθέατα της πόλης, μένοντας σε πολλές στιγμές με ανοιχτό το στόμα. Όπως έγραψε η Ντορέττα Παπαδημητρίου στη λεζάντα της δημοσίευσής της στο Instagram: «Να έχουμε μια καταπληκτική χρονιά γεμάτη όμορφα ταξίδια μέσα μας και έξω μας. Υγεία, αγάπη, τύχη, δημιουργία. Εικόνες που θα μας κάνουν να μένουμε με το στόμα ανοιχτό μόνο από χαρά και θα μας γεμίζουν ευγνωμοσύνη».
Δείτε το βίντεο
Στις 27 Δεκεμβρίου, η ηθοποιός δημοσίευσε την πρώτη της κοινή φωτογραφία με τον Γιώργο Γεροντιδάκη από την Disneyland, όπου επισκέφτηκαν. Σε Instagram story που έκανε, η Ντορέττα Παπαδημητρίου εμφανίστηκε χαμογελαστή δίπλα στον ηθοποιό, ο οποίος έδειχνε να διασκεδάζει και εκείνος με τη σειρά του.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
