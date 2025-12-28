Η Ντορέττα Παπαδημητρίου ανέβασε την πρώτη κοινή φωτογραφία με τον Γιώργο Γεροντιδάκη στο Instagram
Οι δύο ηθοποιοί πέρασαν μαζί τα Χριστούγεννα στο Παρίσι
Την πρώτη κοινή φωτογραφία με τον Γιώργο Γεροντιδάκη στο Instagram ανέβασε η Ντορέττα Παπαδημητρίου.
Οι δύο ηθοποιοί πέρασαν μαζί τα Χριστούγεννα στο Παρίσι και μεταξύ των αναρτήσεων που κάνουν στα social media από την απόδρασή τους, το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, η Ντορέττα Παπαδημητρίου μοιράστηκε με τους ακολούθους της εικόνες από την Disneyland, όπου επικέφτηκαν.
Από τα στιγμιότυπα που κοινοποίησε φαίνεται πως βρέθηκαν στο θεματικό πάρκο, συμμετέχοντας σε διάφορες δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων έκαναν βόλτα με roller coaster. Σε σχετική εικόνα λοιπόν, η ηθοποιός εμφανίστηκε χαμογελαστή δίπλα στον Γιώργο Γεροντιδάκη, ο οποίος έδειχνε να διασκεδάζει και εκείνος με τη σειρά του.
Δείτε την ανάρτησή της
