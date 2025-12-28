Η Ντορέττα Παπαδημητρίου ανέβασε την πρώτη κοινή φωτογραφία με τον Γιώργο Γεροντιδάκη στο Instagram
GALA
Ντορέττα Παπαδημητρίου Γιώργος Γεροντιδάκης Παρίσι Disneyland

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου ανέβασε την πρώτη κοινή φωτογραφία με τον Γιώργο Γεροντιδάκη στο Instagram

Οι δύο ηθοποιοί πέρασαν μαζί τα Χριστούγεννα στο Παρίσι

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου ανέβασε την πρώτη κοινή φωτογραφία με τον Γιώργο Γεροντιδάκη στο Instagram
Ιωάννα Μαρίνου
14 ΣΧΟΛΙΑ
Την πρώτη κοινή φωτογραφία με τον Γιώργο Γεροντιδάκη στο Instagram ανέβασε η Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Οι δύο ηθοποιοί πέρασαν μαζί τα Χριστούγεννα στο Παρίσι και μεταξύ των αναρτήσεων που κάνουν στα social media από την απόδρασή τους, το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, η  Ντορέττα Παπαδημητρίου μοιράστηκε με τους ακολούθους της εικόνες από την Disneyland, όπου επικέφτηκαν.

Από τα στιγμιότυπα που κοινοποίησε φαίνεται πως βρέθηκαν στο θεματικό πάρκο, συμμετέχοντας σε διάφορες δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων έκαναν βόλτα με roller coaster. Σε σχετική εικόνα λοιπόν, η ηθοποιός εμφανίστηκε χαμογελαστή δίπλα στον Γιώργο Γεροντιδάκη, ο οποίος έδειχνε να διασκεδάζει και εκείνος με τη σειρά του.

Δείτε την ανάρτησή της

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου ανέβασε την πρώτη κοινή φωτογραφία με τον Γιώργο Γεροντιδάκη στο Instagram
Ιωάννα Μαρίνου
14 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης