Η Cardi B δήλωσε ότι θέλει να αφαιρέσει τα εμφυτεύματα στους γλουτούς της
Η Cardi B δήλωσε ότι θέλει να αφαιρέσει τα εμφυτεύματα στους γλουτούς της
Μετά από αυτή την περιοδεία, θα αφαιρέσω λίγο, είπε η ράπερ
Σε μία αλλαγή στην εμφάνισή της σχεδιάζει να προχωρήσει η Cardi B, αφού σκοπεύει να αφαιρέσει τα εμφυτεύματα στους γλουτούς της, μετά την περιοδεία της Little Miss Drama Tour.
Η εξομολόγηση ήρθε, αφού η Κελάνι σχολίασε το σώμα της, στα παρασκήνια μίας κοινής εμφάνισης σε συναυλία της Cardi B στο Λος Άντζελες, τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, όπου τραγούδησαν μαζί το κομμάτι «Safe».
«Έχεις τόσο μεγάλο κ..ο», ακούγεται να λέει η Κελάνι σε βίντεο που έγινε viral και δημοσίευσε στο Instagram ραδιοφωνικός παραγωγός. Η τραγουδίστρια φαίνεται να αγγίζει παιχνιδιάρικα τους γλουτούς της ράπερ και τότε εκείνη αποκάλυψε τα σχέδιά της.
«Μετά από αυτή την περιοδεία, θα αφαιρέσω λίγο», είπε απευθυνόμενη στην Κελάνι. «Μετά από αυτή την περιοδεία, δεν θέλω να ακούσω κανέναν για τρεις μήνες. Θα πάω στην Κολομβία, να μη με ενοχλήσει κανείς, τίποτα. Θα βγάλω αυτόν τον κ...ο», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Η Cardi B έχει μιλήσει για τις αισθητικές επεμβάσεις που έχει κάνει. Από τότε που έγινε διάσημη, το 2017, έχει υποβληθεί σε αρκετές και δεν έχει διστάσει να μοιραστεί τις εμπειρίες της.
Σε ηλικία 21 ετών έκανε στους γλουτούς της ενέσεις με υλικό που δεν έχει εγκριθεί από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων. Η διαδικασία, που κόστισε 800 δολάρια, πραγματοποιήθηκε σε υπόγειο στο Κουίνς της Νέας Υόρκης. «Δεν σου μουδιάζουν καθόλου τον ποπό», είχε δηλώσει στο GQ το 2018. «Ήταν ο πιο τρελός πόνος που έχω νιώσει ποτέ. Ένιωθα ότι θα λιποθυμήσω. Ζαλιζόμουν λίγο».
Μιλώντας για το ίδιο θέμα σε podcast, τον περασμένο Σεπτέμβριο, είχε ξεκαθαρίσει πως δεν είχε καταφύγει στις αισθητικές επεμβάσεις λόγω ανασφάλειας για την εικόνα της. Αντιθέτως, η απόφασή της σχετιζόταν με την αγάπη της για έναν συγκεκριμένο σωματότυπο.
«Έβγαζα χιλιάδες δολάρια λόγω της εμφάνισής μου πριν τις επεμβάσεις, πριν φτιάξω τα δόντια μου, πριν φτιάξω τη μύτη μου, πριν φτιάξω τα οπίσθιά μου. Δεν ένιωσα ποτέ πραγματικά ανασφαλής. Απλώς μου αρέσει ένας συγκεκριμένος τύπος σώματος. Αν έχω τα χρήματα και μπορώ, θα αλλάξω κάτι, αν το θελήσω», είχε διευκρινίσει.
Φωτογραφία: Shutterstock
Η εξομολόγηση ήρθε, αφού η Κελάνι σχολίασε το σώμα της, στα παρασκήνια μίας κοινής εμφάνισης σε συναυλία της Cardi B στο Λος Άντζελες, τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, όπου τραγούδησαν μαζί το κομμάτι «Safe».
«Έχεις τόσο μεγάλο κ..ο», ακούγεται να λέει η Κελάνι σε βίντεο που έγινε viral και δημοσίευσε στο Instagram ραδιοφωνικός παραγωγός. Η τραγουδίστρια φαίνεται να αγγίζει παιχνιδιάρικα τους γλουτούς της ράπερ και τότε εκείνη αποκάλυψε τα σχέδιά της.
«Μετά από αυτή την περιοδεία, θα αφαιρέσω λίγο», είπε απευθυνόμενη στην Κελάνι. «Μετά από αυτή την περιοδεία, δεν θέλω να ακούσω κανέναν για τρεις μήνες. Θα πάω στην Κολομβία, να μη με ενοχλήσει κανείς, τίποτα. Θα βγάλω αυτόν τον κ...ο», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Cardi B έχει μιλήσει για τις αισθητικές επεμβάσεις που έχει κάνει. Από τότε που έγινε διάσημη, το 2017, έχει υποβληθεί σε αρκετές και δεν έχει διστάσει να μοιραστεί τις εμπειρίες της.
Σε ηλικία 21 ετών έκανε στους γλουτούς της ενέσεις με υλικό που δεν έχει εγκριθεί από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων. Η διαδικασία, που κόστισε 800 δολάρια, πραγματοποιήθηκε σε υπόγειο στο Κουίνς της Νέας Υόρκης. «Δεν σου μουδιάζουν καθόλου τον ποπό», είχε δηλώσει στο GQ το 2018. «Ήταν ο πιο τρελός πόνος που έχω νιώσει ποτέ. Ένιωθα ότι θα λιποθυμήσω. Ζαλιζόμουν λίγο».
Μιλώντας για το ίδιο θέμα σε podcast, τον περασμένο Σεπτέμβριο, είχε ξεκαθαρίσει πως δεν είχε καταφύγει στις αισθητικές επεμβάσεις λόγω ανασφάλειας για την εικόνα της. Αντιθέτως, η απόφασή της σχετιζόταν με την αγάπη της για έναν συγκεκριμένο σωματότυπο.
«Έβγαζα χιλιάδες δολάρια λόγω της εμφάνισής μου πριν τις επεμβάσεις, πριν φτιάξω τα δόντια μου, πριν φτιάξω τη μύτη μου, πριν φτιάξω τα οπίσθιά μου. Δεν ένιωσα ποτέ πραγματικά ανασφαλής. Απλώς μου αρέσει ένας συγκεκριμένος τύπος σώματος. Αν έχω τα χρήματα και μπορώ, θα αλλάξω κάτι, αν το θελήσω», είχε διευκρινίσει.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα