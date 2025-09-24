Cardi B για τις αισθητικές επεμβάσεις: Δεν ένιωσα ποτέ ανασφαλής, απλώς μου αρέσει ένας συγκεκριμένος τύπος σώματος
Αν έχω τα χρήματα και μπορώ, θα αλλάξω κάτι, αν το θελήσω, τόνισε η 32χρονη ράπερ
Για την απόφασή της να προχωρήσει σε μια σειρά από αισθητικές επεμβάσεις μίλησε η Cardi B, ξεκαθαρίζοντας πως δεν σχετιζόταν σε καμία περίπτωση με το αίσθημα της ανασφάλειας.
Η 32χρονη ράπερ εμφανίστηκε στο podcast «Call Her Daddy» της Άλεξ Κούπερ και αναφέρθηκε στις φορές που μπήκε στο χειρουργείο για να προχωρήσει σε κάποια αισθητική επέμβαση, εξηγώντας γιατί αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ανασφαλής.
Αρχικά, υποστήριξε ότι συχνά κατηγορείται πως κάνει επεμβάσεις επειδή νιώθει ανασφάλεια. «Έβγαζα χρήματα χορεύοντας γυμνή. Δηλαδή έβγαζα χρήματα χάρη στην εμφάνισή μου», είπε η ράπερ, αναφερόμενη στα χρόνια που εργαζόταν ως στρίπερ. «Όχι χάρη στο μυαλό μου, ούτε χάρη στη φωνή μου», τόνισε.
Η Cardi B συνέχισε λέγοντας: «Έβγαζα χιλιάδες δολάρια λόγω της εμφάνισής μου πριν τις επεμβάσεις, πριν φτιάξω τα δόντια μου, πριν φτιάξω τη μύτη μου, πριν φτιάξω τα οπίσθιά μου».
Η ράπερ παρομοίασε το σώμα της με μια περούκα — «αλλάζεις περούκα κάθε δεύτερη μέρα», είπε, εξηγώντας ότι αυτό απλώς σημαίνει πως της αρέσει η ποικιλία και έχει συγκεκριμένα γούστα, όχι ότι αισθάνεται ανασφαλής.
«Δεν ένιωσα ποτέ πραγματικά ανασφαλής. Απλώς μου αρέσει ένας συγκεκριμένος τύπος σώματος», δήλωσε η Cardi. «Αν έχω τα χρήματα και μπορώ, θα αλλάξω κάτι, αν το θελήσω», εξήγησε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Cardi B Says She's 'Not Insecure' About Her Looks Despite Her Various Cosmetic Procedures https://t.co/fzwMBpD0Ya— People (@people) September 24, 2025
