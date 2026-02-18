Φωτεινή Μπαξεβάνη για Καίτη Κωνσταντίνου: Λείπει σε όλους, ήταν πολύ δυνατός άνθρωπος
Φωτεινή Μπαξεβάνη για Καίτη Κωνσταντίνου: Λείπει σε όλους, ήταν πολύ δυνατός άνθρωπος
Η ηθοποιός πέθανε από καρκίνο πριν από έναν χρόνο
Ως έναν δυνατό άνθρωπο που μέχρι το τέλος εργαζόταν στο θέατρο και την τηλεόραση χαρακτήρισε η Φωτεινή Μπαξεβάνη την Καίτη Κωνσταντίνου.
Η ηθοποιός πέθανε από καρκίνο πριν από έναν χρόνο και η συμπρωταγωνίστριά της στα «Εγκλήματα» εξομολογήθηκε πως λείπει σε όσους συνδέθηκαν μαζί της. Όπως είπε μεταξύ άλλων, δεν ήταν ενήμερη για την περιπέτεια της υγείας της συναδέλφου της.
«Δεν γνώριζα το τελευταίο διάστημα για το θέμα της υγείας της. Δούλευε και στην τηλεόραση και στο θέατρο. Πολύ δυνατός άνθρωπος και άνθρωπος της ζωής», δήλωσε η Φωτεινή Μπαξεβάνη, την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, στην εκπομπή «Breakfast@Star».
Δείτε το βίντεο
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Φωτεινή Μπαξεβάνη μίλησε και για τη συμμετοχή της στα «Εγκλήματα», εξηγώντας πως από μία guest εμφάνιση εξελίχθηκε σε σταθερό ρόλο. «Όταν δούλεψα στα Εγκλήματα ήδη ήμουν 7-8 χρόνια στο θέατρο. Πήγα στη σειρά για ένα guest το οποίο ήταν να κάνει μια ηθοποιός και τελευταία στιγμή εκείνη δεν μπόρεσε. Τα πέρασα καταπληκτικά, άρεσε και σε εκείνους και τελικά το κάνανε μόνιμο ρόλο. Προέκυψε στην πορεία», πρόσθεσε.
«Καμιά φορά που θα έχω τον χρόνο και τύχει να το έχω μπροστά μου θα το χαζέψω και θα θυμηθώ τι ωραία που περνάγαμε και την Καίτη Κωνσταντίνου που λείπει σε όλους», συμπλήρωσε.
Η ηθοποιός πέθανε από καρκίνο πριν από έναν χρόνο και η συμπρωταγωνίστριά της στα «Εγκλήματα» εξομολογήθηκε πως λείπει σε όσους συνδέθηκαν μαζί της. Όπως είπε μεταξύ άλλων, δεν ήταν ενήμερη για την περιπέτεια της υγείας της συναδέλφου της.
«Δεν γνώριζα το τελευταίο διάστημα για το θέμα της υγείας της. Δούλευε και στην τηλεόραση και στο θέατρο. Πολύ δυνατός άνθρωπος και άνθρωπος της ζωής», δήλωσε η Φωτεινή Μπαξεβάνη, την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, στην εκπομπή «Breakfast@Star».
Δείτε το βίντεο
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Φωτεινή Μπαξεβάνη μίλησε και για τη συμμετοχή της στα «Εγκλήματα», εξηγώντας πως από μία guest εμφάνιση εξελίχθηκε σε σταθερό ρόλο. «Όταν δούλεψα στα Εγκλήματα ήδη ήμουν 7-8 χρόνια στο θέατρο. Πήγα στη σειρά για ένα guest το οποίο ήταν να κάνει μια ηθοποιός και τελευταία στιγμή εκείνη δεν μπόρεσε. Τα πέρασα καταπληκτικά, άρεσε και σε εκείνους και τελικά το κάνανε μόνιμο ρόλο. Προέκυψε στην πορεία», πρόσθεσε.
«Καμιά φορά που θα έχω τον χρόνο και τύχει να το έχω μπροστά μου θα το χαζέψω και θα θυμηθώ τι ωραία που περνάγαμε και την Καίτη Κωνσταντίνου που λείπει σε όλους», συμπλήρωσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα