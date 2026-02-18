Παναγιώτης Στάθης: Κάποιοι έπιασαν στο στόμα τους τη μάνα μου, είναι πολύ λάθος να αναφέρονται σε πράγματα που δεν γνωρίζουν

«Καλημέρα Ελλάδα» ο Παναγιώτης Στάθης

Αρχικά, ο δημοσιογράφος ζήτησε

λίγα δευτερόλεπτα για μια προσωπική τοποθέτηση, αφού ευχαρίστησε τον σταθμό, την ομάδα του και τον κόσμο για τη στήριξη και τα μηνύματα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θέλει να δίνει χώρο σε «

»:

«Θ

».

Στη

συνέχεια τόνισε,

ότι

δεν είναι σωστό να γίνονται

σχόλια

γύρω από το πένθος και

υπογράμμισε

ότι υπάρχουν ειδικές πρακτικές συνθήκες που δεν είναι γνωστές, όπως το ότι η μητέρα του ζούσε στα Κύθηρα

ενώ

αναφέρθηκε και

στην παράμετρο δυσκολιών

μετακίνησης λόγω δρομολογίων και καιρού, πριν κλείσει με την ευχή να μην βρεθεί κανείς στη θέση του.

Όπως είπε: «





Ο παρουσιαστής, την Τρίτη λίγο πριν από το φινάλε του «Καλημέρα Ελλάδα», ανέφερε πως η συγκεκριμένη ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τον ίδιο, λόγω της απώλειας της μητέρας του. Πιο αναλυτικά,

».Ο παρουσιαστής, την Τρίτη λίγο πριν από το φινάλε του «Καλημέρα Ελλάδα», ανέφερε πως η συγκεκριμένη ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τον ίδιο, λόγω της απώλειας της μητέρας του. Πιο αναλυτικά, ο Παναγιώτης Στάθης είπε συγκινημένος : «Τώρα θα το πω, οφείλω να το πω. Δύσκολη μέρα ομολογώ σήμερα, πολύ δύσκολη μέρα. Δυστυχώς, πριν βγούμε στον αέρα, έμαθα ότι έχασα τη μητέρα μου. Ευχαριστώ την ομάδα για τη συμπαράσταση, δύσκολη εκπομπή. Να είστε καλά. Να πω ένα αντίο στην κυρά Καλλιόπη κι από δω. Να' στε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα».