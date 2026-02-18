Παναγιώτης Στάθης: Κάποιοι έπιασαν στο στόμα τους τη μάνα μου, είναι πολύ λάθος να αναφέρονται σε πράγματα που δεν γνωρίζουν
Ο δημοσιογράφος ενημερώθηκε για τον θάνατο της μητέρας του λίγο πριν βγει στον αέρα του «Καλημέρα Ελλάδα»
Στα σχόλια που ακούστηκαν σχετικά με την απόφασή του να βγει στον αέρα του «Καλημέρα Ελλάδα» αφότου ενημερώθηκε για τον θάνατο της μητέρας του, απάντησε ο Παναγιώτης Στάθης, εκφράζοντας δημόσια την ενόχλησή του με αυτά, ενώ τόνισε πως πριν προβεί κανείς σε κριτική θα πρέπει πρώτα να έχει πλήρη εικόνα μίας κατάστασης.
Την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, ο δημοσιογράφος ανακοίνωσε στο τέλος της εκπομπής, πως λίγο πριν την έναρξη ενημερώθηκε για τη δυσάρεστη είδηση, ωστόσο ο ίδιος επέλεξε να βγει κανονικά στον αέρα. Σε δηλώσεις που έκανε την Τετάρτη στο «Καλημέρα Ελλάδα» ο Παναγιώτης Στάθης περιέγραψε το κλίμα που είδε στο διαδίκτυο ως «οχετό» και «τοξικότητα» και εξήγησε ότι ένιωσε την ανάγκη να απαντήσει, κυρίως επειδή, όπως είπε, ορισμένοι έβαλαν στο επίκεντρο τη μητέρα του χωρίς να γνωρίζουν τις πραγματικές συνθήκες.
Αναφερόμενος στη διαδικτυακή τοξικότητα και στην κριτική για το αν έπρεπε ή όχι να βγει στον αέρα, τόνισε ότι όσοι σχολίασαν για ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα, που αφορά στη μητέρα του, μιλούν χωρίς γνώση των δεδομένων: «Επειδή νιώθω ότι κάποιοι, ελάχιστοι, και εγώ δεν ασχολούμαι ποτέ με τη μειοψηφία ούτε με τα social media, ξέρω πόσο οχετός και τοξικότητα κυκλοφορεί εκεί μέσα, απλά επειδή κάποιοι έπιασαν στο στόμα τους τη μάνα μου, το μόνο που θέλω να τους πω είναι ότι πρώτον, είναι πολύ λάθος να αναφέρονται σε πράγματα που σίγουρα δεν γνωρίζουν. Είναι δεδομένο ότι δεν γνωρίζουν, γιατί διαβάζω κριτικές για τον τρόπο, αν έκανα εκπομπή, αν δεν μπήκα στην εκπομπή, αν… τέλος πάντων διάφορα πράγματα».
Αρχικά, ο δημοσιογράφος ζήτησε λίγα δευτερόλεπτα για μια προσωπική τοποθέτηση, αφού ευχαρίστησε τον σταθμό, την ομάδα του και τον κόσμο για τη στήριξη και τα μηνύματα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θέλει να δίνει χώρο σε «τοξικές μειοψηφίες»: «Θέλω να πω κάτι προσωπικό, συγγνώμη θα καταχραστώ 30 δευτερόλεπτα από τον χρόνο της εκπομπής. Κατ’ αρχήν να ευχαριστήσω και τον σταθμό και την ομάδα και για τη συμπαράσταση και την αγάπη που δείχνετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν αμέτρητα τα μηνύματα, πραγματικά ζητώ συγγνώμη δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμπαράσταση για τον χαμό της μητέρας μου. Σίγουρα έχει πολύ μεγάλη σημασία για εμένα ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε και ο οργανισμός και όλη η ομάδα και εσείς εκεί έξω, φίλοι, γνωστοί, συνάδελφοι και εκατοντάδες και χιλιάδες άλλοι οι οποίοι πραγματικά τους ευχαριστώ πάρα πολύ απ’ την καρδιά μου για τη συμπαράσταση. Δεν θέλω να αναφέρομαι σε μειοψηφίες, τοξικές μειοψηφίες».
Στη συνέχεια τόνισε, ότι δεν είναι σωστό να γίνονται σχόλια γύρω από το πένθος και υπογράμμισε ότι υπάρχουν ειδικές πρακτικές συνθήκες που δεν είναι γνωστές, όπως το ότι η μητέρα του ζούσε στα Κύθηρα, ενώ αναφέρθηκε και στην παράμετρο δυσκολιών μετακίνησης λόγω δρομολογίων και καιρού, πριν κλείσει με την ευχή να μην βρεθεί κανείς στη θέση του.
Όπως είπε: «Δεύτερον να τους πω ότι, επειδή εγώ το έχω διδαχτεί άσχημα στη ζωή μου, το πένθος είναι ένας πολύ μοναχικός δρόμος για τον καθέναν. Πάρα πολύ μοναχικός. Τρίτον υπάρχουν ειδικές συνθήκες που μπορεί να μην τις ξέρετε. Παραδείγματος χάρη, ότι η μητέρα μου είναι στα Κύθηρα, ξέρω ‘γω, μπορεί να υπάρχουν ειδικές συνθήκες δρομολογίων και άλλων πραγμάτων, κακοκαιρίας. Δεν εξηγώ, απλά αναφέρομαι γιατί μόνο και μόνο σου λέω, γιατί αναφέρθηκαν στη μάνα μου, για τίποτα άλλο δεν με ενδιαφέρει. Ποσώς με απασχολεί. Με την έννοια ότι χρόνιες παθογένειες των άγονων γραμμών στην Ελλάδα με τα δρομολόγια και τα λοιπά. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία. Ένα πράγμα θέλω να πω μόνο, σ’ αυτούς εκεί έξω, τους πολύ λίγους, ελάχιστους η αλήθεια είναι, ότι εύχομαι να μην βρεθεί κανείς στη θέση μου. Πραγματικά το εύχομαι. Να ‘ναι καλά. Αυτά».
Ο παρουσιαστής, την Τρίτη λίγο πριν από το φινάλε του «Καλημέρα Ελλάδα», ανέφερε πως η συγκεκριμένη ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τον ίδιο, λόγω της απώλειας της μητέρας του. Πιο αναλυτικά, ο Παναγιώτης Στάθης είπε συγκινημένος: «Τώρα θα το πω, οφείλω να το πω. Δύσκολη μέρα ομολογώ σήμερα, πολύ δύσκολη μέρα. Δυστυχώς, πριν βγούμε στον αέρα, έμαθα ότι έχασα τη μητέρα μου. Ευχαριστώ την ομάδα για τη συμπαράσταση, δύσκολη εκπομπή. Να είστε καλά. Να πω ένα αντίο στην κυρά Καλλιόπη κι από δω. Να' στε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα».
