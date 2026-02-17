Βουρκωμένος ο Παναγιώτης Στάθης ανακοίνωσε ότι πέθανε η μητέρα του: «Το έμαθα πριν βγω στον αέρα»
«Να πω ένα αντίο στην κυρά Καλλιόπη κι από δω» ανέφερε

Ιωάννα Μαρίνου
Τον θάνατο της μητέρας του ανακοίνωσε ο Παναγιώτης Στάθης, αποκαλύπτοντας πως έμαθε πως την έχασε λίγο πριν βγει στον "αέρα".

Ο παρουσιαστής την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» ανέφερε πως είναι μία πολύ δύσκολη ημέρα για εκείνον και θέλησε να αποχαιρετήσει τη μητέρα του και δημόσια. 

Ο Παναγιώτης Στάθης είπε συγκινημένος: «Τώρα θα το πω, οφείλω να το πω. Δύσκολη μέρα ομολογώ σήμερα, πολύ δύσκολη μέρα. Δυστυχώς, πριν βγούμε στον αέρα, έμαθα ότι έχασα τη μητέρα μου. Ευχαριστώ την ομάδα για τη συμπαράσταση, δύσκολη εκπομπή. Να είστε καλά. Να πω ένα αντίο στην κυρά Καλλιόπη κι από δω. Να' στε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα».

