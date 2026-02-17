Το ταξίδι που θα σου δώσει την ευκαιρία να γνωρίσεις μια χώρα τη στιγμή που αλλάζει, και να ανακαλύψεις έναν προορισμό που μόλις αρχίζει να αποκαλύπτει τους θησαυρούς του.
Βουρκωμένος ο Παναγιώτης Στάθης ανακοίνωσε ότι πέθανε η μητέρα του: «Το έμαθα πριν βγω στον αέρα»
«Να πω ένα αντίο στην κυρά Καλλιόπη κι από δω» ανέφερε
Τον θάνατο της μητέρας του ανακοίνωσε ο Παναγιώτης Στάθης, αποκαλύπτοντας πως έμαθε πως την έχασε λίγο πριν βγει στον "αέρα".
Ο παρουσιαστής την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» ανέφερε πως είναι μία πολύ δύσκολη ημέρα για εκείνον και θέλησε να αποχαιρετήσει τη μητέρα του και δημόσια.
Ο Παναγιώτης Στάθης είπε συγκινημένος: «Τώρα θα το πω, οφείλω να το πω. Δύσκολη μέρα ομολογώ σήμερα, πολύ δύσκολη μέρα. Δυστυχώς, πριν βγούμε στον αέρα, έμαθα ότι έχασα τη μητέρα μου. Ευχαριστώ την ομάδα για τη συμπαράσταση, δύσκολη εκπομπή. Να είστε καλά. Να πω ένα αντίο στην κυρά Καλλιόπη κι από δω. Να' στε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα».
