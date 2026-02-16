Akylas: Από το τραγούδι στην Ερμού στη σκηνή της Eurovision με το Ferto, ποιος είναι ο Σερραίος τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα
Το άλλο πρόσωπο του νικητή του ελληνικού τελικού της Eurovision
Νικητής του ελληνικού τελικού της Eurovision είναι ο Akylas, ο οποίος τον Μάιο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Βιέννη, στη μεγάλη σκηνή του διαγωνισμού.
Ο 27χρονος, με καταγωγή από τις Σέρρες από την πρώτη στιγμή που δήλωσε συμμετοχή κέρδισε τις εντυπώσεις με το «Ferto» να γίνεται viral στα social media και να ανεβαίνει στην πρώτη θέση των φαβορί. Αρχικά, εμφανίστηκε στον Α' ελληνικό ημιτελικό και αφού βγήκε στη σκηνή του μεγάλου τελικού την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, με 48 βαθμούς πήγε στην κορυφή και κέρδισε, κάνοντας το όνειρό του πραγματικότητα. «Ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει», είπε μετά τη λήξη της διοργάνωσης.
Όταν ο Akylas τραγουδούσε στον δρόμο
Όπως έγινε γνωστό μέσα από ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok, ο Akylas έβγαινε στο κέντρο της Αθήνας και τραγουδούσε στον δρόμο προσπαθώντας να αναδείξει το ταλέντο του και να τον γνωρίσει ο κόσμος. Πλέον, έχει καταφέρει να κάνει το όνομά του να συζητιέται διαρκώς στα media.
Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Akyla το 2023
Με αφορμή τη νίκη του, στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου επανέφεραν την πρώτη τηλεοπτική του συνέντευξη, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2023 στο ίδιο πλατό και οι δηλώσεις που είχε κάνει ήταν σοκαριστικές. Ο Akylas τότε έλεγε: «Με άγχωνε το να εκτίθομαι. Νομίζω το έχω ξεπεράσει αυτό. Ήταν κάτι που φοβόμουν για τα σχόλια, γιατί και με το TikTok είχα φάει hate στην αρχή για τον τρόπο που εκφράζομαι, που είναι λίγο πιο λουλουδένιος και απελευθερωτικός» και ανέφερε πως ως παιδί είχε δεχτεί έντονο bullying: «Στις Σέρρες ως παιδάκι είχα πάντα τους φίλους μου και μία στήριξη. Είχα φάει bullying εννοείται, πολύ άσχημο δυστυχώς, και για τα κιλά μου... Κατάφερα, όμως, να το ξεπεράσω, να το πετάξω από πάνω μου, σε φάση "είμαι αυτός που είμαι, θα κάνω ότι θέλω. Ήταν οι φίλοι και το να υπάρχει στήριξη από τους φίλους που βοήθησε για να μπορείς να προχωρήσεις. Εμένα με βοήθησε πάρα πολύ η παρέα που είχα τότε. Γενικά υπάρχει μία αυτοκριτική συνέχεια σε εμένα, στο μυαλό μου...».
Ο 27χρονος μιλούσε και για την πρώτη του επαφή με το γιουκαλίλι και τον τρόπο που έμαθε να παίζει μουσική: «Έμαθα μέσα από το Youtube μουσική. Μέσω του Youtube και της τεχνολογίας μπορεί ο οποιοσδήποτε να μάθει. Δεν το θεωρώ επίτευγμα το γιουκαλίλι. Έμαθα τέσσερις συγχορδίες και με αυτές έγραψα 4 κομμάτια. Μου αρέσει η θλίψη στον στίχο, αλλά από πίσω η μουσική να είναι ένα ρεγκετόν και να χτυπάει. Νομίζω έτσι είμαι και σαν χαρακτήρας. Δηλαδή πάντα στη θλίψη μου θα περάσω λίγο "γκλίτερ" για να την ελαφρύνω και αυτό βγήκε και στη μουσική μου». ύστερα από πρόταση των φίλων του ξεκίνησε να ανεβάζει στο Tik Tok «με βοήθησε και έτσι έγινε ό,τι έγινε» «είναι πλατφόρμα σαν δισκογραφική για εμένα», είχε πει.
Ο Φώτης Σεργουλόπουλος, στην ίδια συνέντευξη, τον είχε ρωτήσει για ένα περιστατικό που έζησε, την επίθεση που δέχτηκε από αγνώστους στη Θεσσαλονίκη όπου έμενε: «Είχα δεχτεί σωματική επίθεση στον δρόμο όταν ήμουν με τους φίλους μου. Με είχε σοκάρει, δεν μπορούσα να περάσω καν από εκείνον τον δρόμο για καιρό μετά. Ήμουν με δύο φίλους μου. Καθόμασταν, πίναμε τα κρασιά μας στην Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη και έτσι ξαφνικά στο άκυρο ήρθε ένα γκρουπ και άρχισε να μας κλωτσάει τα ποτά, να τα φτύνει, να μας κυνηγάει... Δεν τους γνωρίζαμε. Ήρθαν έτσι στο άκυρο, ρώτησαν τι ομάδα είμαστε και τους είπαμε ότι δεν ασχολούμαστε. Ακολούθησε όλο αυτό στα ξαφνικά. Φοβάσαι να βγεις από το σπίτι σου. Με σόκαρε περισσότερο ότι δεν αντέδρασε κανένας από δίπλα γιατί ήταν παιδιά της ηλικίας μου κιόλας, που θεωρώ ότι είναι και πιο απελευθερωμένα και πιο ευαισθητοποιημένα. Κάποια στιγμή ένα άτομο από όλους αυτούς - που δεν ξέρω τι θα γινόταν αν δεν τον κρατούσε. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι αφότου καταφέραμε να βγούμε από το προαύλιο της εκκλησίας, τρέχαμε και οι τρεις απλά για να ξεφύγουμε», είχε εξομολογηθεί.
Οι εμφανίσεις σε κρουαζιερόπλοιο σε Ντουμπάι και Αφρική
Ένα χρόνο πριν, τον Ιανουάριο του 2025 πριν ακόμα το «μικρόβιο» της Eurovision μπει μέσα του, είχε βρεθεί ξανά στο «Πρωίαν σε είδον» και δήλωνε πως είχε μπει σε μπάντα και έκανα ταξίδια με κρουαζιερόπλοιο πραγματοποιώντας εμφανίσεις: «Είμαι σε μία οκταμελή μπάντα. Υπέροχη μπάντα, εξαιρετικά παιδιά από τη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή παίζουμε σε κρουαζιερόπλοια. Έχουμε πάει στο Ντουμπάι, έχουμε πάει Αφρική... Συνήθως είναι δίμηνα τα συμβόλαια ουσιαστικά. Το βιώνω πολύ ωραία, είναι πολύ ευχάριστη δουλειά».
