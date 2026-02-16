ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Συγκινημένος ο Akylas μετά τη νίκη στον ελληνικό τελικό της Eurovision: Είναι λες και παίζω σε ταινία, ήταν όλο μαγικό

Συγκινημένος ο Akylas μετά τη νίκη στον ελληνικό τελικό της Eurovision: Είναι λες και παίζω σε ταινία, ήταν όλο μαγικό
Ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει αυτό που έχει γίνει, συμπλήρωσε ο τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Βιέννη τον Μάιο

Ιωάννα Μαρίνου
Τις πρώτες του δηλώσεις μετά τη νίκη του στον ελληνικό τελικό της Eurovision έκανε ο Akylas, επισημαίνοντας πως αισθανόταν σαν να παίζει σε κάποια ταινία και πως όλο αυτό που έζησε ήταν μαγικό.

Ο τραγουδιστής που με το «Ferto» πήρε την πρόκριση την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Βιέννη τον ερχόμενο Μάιο έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» και σημείωσε πως ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί.

Ο Akylas είπε αρχικά: «Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος, όλο αυτό είναι λες και παίζω σε ταινία. Ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει αυτό που έχει γίνει» και στη συνέχεια πρόσθεσε για τη στιγμή που η μητέρα του ανέβηκε στη σκηνή αφού ανακοινώθηκε πως είναι ο νικητής: «Ήταν λες και έπαιζα σε κάποιο σίριαλ. Ήταν όλο μαγικό».

Ο Akylas επικράτησε με 48 βαθμούς μετά τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και της βαθμολογίας των δύο κριτικών επιτροπών – της ελληνικής και της διεθνούς – ανάμεσα σε 14 υποψηφιότητες που διεκδίκησαν τη νίκη στη βραδιά του Μεγάλου Τελικού. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon», οι οποίος απέσπασε 33 βαθμούς, ενώ τρίτη αναδείχθηκε η Marseaux με το «Χάνομαι» και 32 βαθμούς.

