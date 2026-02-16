Συγκίνηση στο X με την αντίδραση της Marseaux και του Good Job Nicky για τη νίκη του Akyla στον ελληνικό τελικό της Eurovision
«Είναι ελπιδοφόρο», έγραφαν και ανέφεραν πως η αγκαλιά του τραγουδιστή με τη μητέρα του προκάλεσε δάκρυα
Μόλις ανακοινώθηκε το όνομά του, ο τραγουδιστής συγκινημένος ευχαρίστησε τον κόσμο και είπε: «Θέλω να πω, πως όποιος κι αν είσαι, από όπου κι αν είσαι, σημασία έχει να είσαι αληθινός, θετικός, να σε αγαπάς, να ακολουθείς τα όνειρα σου και να μη σταματάς ποτέ, να είσαι αυθεντικός». Την ίδια στιγμή οι υπόλοιπο 13 υποψήφιοι πανηγύριζαν πίσω του για τη νίκη του.
Έπειτα, ο Akylas ζήτησε να ανέβει στη σκηνή και η μητέρα του, για την οποία μιλάει στο τραγούδι του, η οποία τον αγκάλιασε και δεν σταμάτησε να κλαίει από συγκίνηση.
Η μητέρα του Akyla, Ξένια, έκανε δηλώσεις στη συνέχεια για τη νίκη του γιου της: «Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, τι να πω; Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που τον στήριξε. Σας αγαπώ όλους πολύ για την αγάπη που δώσατε στο παιδί μου και καλή επιτυχία να έχει ο Akylas μου. Τίποτα άλλο, ευχαριστώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Το κοινό που παρακολουθούσε από το σπίτι όλη τη διαδικασία μέχρι και την ανακοίνωση του νικητή έκανε συνεχώς σχόλια στο X και αυτό που έκανε μεγαλύτερη αίσθηση φαίνεται πως ήταν όχι μόνο η αγκαλιά και τα δάκρυα του Akyla αγκαλιά με τη μητέρα του αλλά και η αντίδραση των υπόλοιπων διαγωνιζόμενων, παρά το γεγονός πως δεν κέρδισαν. Ιδιαίτερα για τη Marseaux και τον Good Job Nicky έγραφαν πόσο υποστηρικτοί ήταν με τον Akyla και πως χάρηκαν με τη χαρά του, δίνονας ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για τα νέα παιδιά.
