Κώστας Καίσαρης: Η πρώην γυναίκα μου είχε έναν γιο, τον έκανα Καίσαρη, ενώ δεν ήταν, και τον έχω μέχρι σήμερα

«Υπάρχει κάτι που δεν έγραψα: η κακία ορισμένων ανθρώπων που έβλεπαν την οικογένειά μου και τη ζηλεύαν» - Ο διάλογος με τον Ανδρέα Παπανδρέου που δεν έβαλε στο βιβλίο του, η απειλή στη Σάρον Στόουν για ένα πάρτι και η κλοπή σε 3 λεπτά στη Μύκονο