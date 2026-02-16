Κώστας Καίσαρης: Η πρώην γυναίκα μου είχε έναν γιο, τον έκανα Καίσαρη, ενώ δεν ήταν, και τον έχω μέχρι σήμερα
Κώστας Καίσαρης: Η πρώην γυναίκα μου είχε έναν γιο, τον έκανα Καίσαρη, ενώ δεν ήταν, και τον έχω μέχρι σήμερα
«Υπάρχει κάτι που δεν έγραψα: η κακία ορισμένων ανθρώπων που έβλεπαν την οικογένειά μου και τη ζηλεύαν» - Ο διάλογος με τον Ανδρέα Παπανδρέου που δεν έβαλε στο βιβλίο του, η απειλή στη Σάρον Στόουν για ένα πάρτι και η κλοπή σε 3 λεπτά στη Μύκονο
Για τον διάλογο με τον Ανδρέα Παπανδρέου και τις «κακίες» που δεν συμπεριέλαβε στο βιβλίο του, τις απειλές που εκτόξευσε προς τη Σάρον Στόουν αλλά και την κλοπή του ρολογιού του «μέσα σε 3 λεπτά» στη Μύκονο μίλησε το βράδυ της Κυριακής ο Κώστας Καίσαρης, ο οποίος αναφέρθηκε και στην οικογένεια του.
Όπως είπε στον ΑΝΤ1 και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και το περιστατικό που δεν συμπεριέλαβε στο βιβλίο του, «δεν ήμουν από εκείνη την πλευρά αλλά όλοι ήταν πελάτες για το μαγαζί μου. Του χαρίζουν ένα ρολόι από μένα. Τους είπε ότι δεν ήξερε να το δουλέψει και είπε θα τηλεφωνήσει στον Καίσαρη να μου δείξει. Με πήραν τηλέφωνο και πήγα στο Καστρί. «Καλώς τον, πού κατάντησα εγώ σοσιαλιστής να μιλάω με κεφαλαιοκράτη» μου είπε και εγώ του απάντησα "θα πεθάνουμε εμείς;"».
Περιέγραψε, επίσης, ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν φοβερός συλλέκτης σε ρολόγια και φωτογραφικές μηχανές κάνοντας λόγο για μια «χαρισματική προσωπικότητα που δεν μπορείς να φανταστείς: Πριν ανοίξω το στόμα μου ήξερε τι θα πω»΄
Στο πλαίσιο αυτό εξήγησε ότι «η δουλειά μου την οποία μεγάλωσα με δημόσιες σχέσεις. Αυτό το πράγμα με έκανε να αντιληφθώ ότι είχα πολύ μαζεμένο πράγμα, το βιβλίο έχει 380 φωτογραφίες. Το κεφάλι μου τα κρατάει ορισμένα πράγματα, ορισμένα είτε τα απέφυγα είτε τα ξέχασα. Στο βιβλίο θα βρεις την καρδιά του Κώστα Καίσαρη». Αποκάλυψε, δε, ότι «υπάρχει κάτι που δεν έγραψα: η κακία ορισμένων ανθρώπων που έβλεπαν την οικογένειά μου και τη ζηλεύαν και ορισμένοι έκαναν προσπάθεια να τη διαλύσουν και δεν τα κατάφεραν».
Ο κ. Καίσαρης αναφέρθηκε και στην οικογένεια του. «Φυσιολογικά από μένα είναι τρία τα παιδιά. Αλλά από τον γάμο μου είναι πέντε. Ο λόγος είναι ότι η πρώην γυναίκα μου είχε έναν γιο, τον Δημήτρη, τον έκανα Καίσαρη ενώ δεν ήταν Καίσαρης, και τον έχω μέχρι σήμερα που έχει τέσσερα παιδιά. Στον δεύτερο γάμο μου, η γυναίκα μου είχε από προηγούμενο γάμο ενός γιατρού διάσημου, μία κόρη, θεά, κούκλα, του κερατά. Πάει κι αυτή μέσα στο πακέτο, πέντε λέω. Τώρα, όλοι αυτοί έχουν κάνει και δέκα εγγόνια. Όλα τα παιδιά μου είναι κούκλοι και πολύ καλά παιδιά και πολλοί από αυτούς ασχολούνται σήμερα και με το μαγαζί» είπε.
Μιλώντας στη συνέχεια για το θρυλικό πάρτι στο Καβούρι με καλεσμένη τη Σάρον Στόουν, ο Κώστας Καίσαρης είπε «έρχεται ο κόσμος, 2.500 άτομα. Έβλεπα ότι δεν έρχεται. Ήρθε ένας ταξιτζής και μου λέει "είναι στον Αστέρα Βουλιαγμένης και βαριέται να έρθει". Πήρα τηλέφωνο, μου είπαν "ποιος είναι;" και απάντησα "ο Καίσαρης ρε μαλάκα ποιος να την παίρνει". Εκείνη σήκωσε το τηλέφωνο και μου λέει "hello". Τότε της είπα "τι hello... έχε υπόψη σου ότι η γκρίκ μάφια είναι στρόντκερ από τις άλλες. Αν δεν είσαι σε 10 λεπτά θα σου τους στείλω". Αυτή νόμιζε ότι έλεγα αλήθεια, πήρε ταξί και ήρθε. Όταν την έφεραν, μπαίνοντας μέσα έγινε ο χαμός, την πήγα κατευθείαν στο μπαρ γιατί αν την έβαζα σε τραπέζι θα γινόταν μεγάλη παρεξήγηση»
Ο γνωστός κοσμηματοπώλης περιέγραψε, επίσης, πώς έπεσε θύμα κλοπής για ένα ρολόι στη Μύκονο αλλά και το τέχνασμα που χρησιμοποίησε και οδήγησε στη σύλληψη των δραστών: «Κάποια στιγμή που ήμουν με έναν καλό φίλο ήταν 2 τη νύχτα. Βλέπω να εμφανίζεται μια μαύρη σιλουέτα. Ρώτησα αν ήταν ένας Γεωργιανός που είχα. Δεν μου απάντησε, έτρεξε προς τα πάνω, φορούσε κάτι στα χέρια του που μου είπαν ότι ήταν σαν κοπίδια. Το ρολόι ήταν πολύ ακριβό που φορούσα. Μέσα σε 3 λεπτά μου πήραν το ρολόι από το χέρι. Εγώ, όμως, έβγαλα στις εφημερίδες ότι ήταν ψεύτικο και δεν με στεναχωρεί. Αυτοί φαίνεται ότι αποφάσισαν να το πουλήσουν και τους βούτηξαν οι αστυνομικοί που ήρθε ειδικό κλιμάκιο από την Αθήνα»
