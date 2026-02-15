Ο Χάρις Στάιλς εξομολογήθηκε ότι ένιωθε μόνος μετά τη διάλυση των One Direction
Όταν είσαι σε ένα συγκρότημα με άλλα τέσσερα άτομα, υπάρχει χώρος για να κρυφτείς, δήλωσε ο τραγουδιστής
Μόνος ένιωθε ο Χάρι Στάιλς μετά τη διάλυση των One Direction, το 2015. Ο 32χρονος τραγουδιστής και άλλοτε μέλος του συγκροτήματος μοιράστηκε τα συναισθήματα που είχε νιώσει τότε και ανέτρεξε στα πρώτα του βήματα ως σόλο καλλιτέχνης.
«Όταν είσαι σε ένα συγκρότημα με άλλα τέσσερα άτομα, υπάρχει πολύς χώρος για να κρυφτείς», είπε στο The Sunday Times Magazine. αναφερόμενος στους Νάιαλ Χόραν, Ζέιν Μάλικ, Λούις Τόμλινσον και Λίαμ Πέιν. «Υπάρχει μόνο ένα συγκεκριμένο βάρος που πέφτει στους ώμους σου. Τις πρώτες φορές στη σκηνή χωρίς τους One Direction, σκεφτόμουν: “Τι κάνω με τα χέρια μου;”».
Παρά τη μοναξιά του, ένιωθε ταυτόχρονα τυχερός που ο κόσμος έδειχνε ενδιαφέρον για το έργο που παρουσίαζε, ακολουθώντας σόλο καριέρα. «Αλλά ένιωσα επίσης ξαφνικά πολύ μόνος. Ήμουν τυχερός που είχα την ευκαιρία ο κόσμος να ενδιαφέρεται για αυτό που θα δημιουργούσα, αλλά έβαζα πολύ από αυτή την πίεση στον εαυτό μου, θέλοντας να είναι σωστό», μοιράστηκε.
Αναλογιζόμενος την κυκλοφορία του πρώτου του σόλο άλμπουμ με τίτλο το όνομά του το 2017, ο Στάιλς εξήγησε ότι ήθελε να διευρύνει τους ορίζοντές του ως δημιουργός, όμως φοβόταν μήπως απογοητεύσει τον κόσμο. «Με εκείνο το πρώτο άλμπουμ, προσπαθούσα να ανακαλύψω τι μουσική θα έφτιαχνα μόνος μου, αλλά εκείνη τη στιγμή ένιωθα ότι υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που είχαν δείξει εμπιστοσύνη σε εμένα και δεν ήθελα να απογοητεύσω ή να διαψεύσω κανέναν», ανέφερε.
Σε άλλο σημείο της συζήτησης με τον φίλο και στιλίστα του, Χάρι Λάμπερτ, που δημοσιεύτηκε στο The Sunday Times Magazine, ο Στάιλς μίλησε επίσης για το διάλειμμα που έκανε και την απομάκρυνσή του από τα φώτα της δημοσιότητας μετά το τέλος της παγκόσμιας περιοδείας Love on Tour τον Ιούλιο του 2023, που είχε διαρκέσει 22 μήνες Ήταν το πρώτο ουσιαστικό διάλειμμα από τη μουσική του καριέρα έπειτα από περισσότερο από μία δεκαετία. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι αρχικά η ιδέα να κάνει παύση «έμοιαζε τρελή».
«Δεν ήξερα αν μπορούσα να το κάνω. Αλλά ήταν η σωστή στιγμή για μένα — είχαμε ολοκληρώσει την περιοδεία τον Ιούλιο και θα γινόμουν 30 τον Φεβρουάριο. Ήταν ώρα να σταματήσω για λίγο και να δώσω προσοχή και σε άλλα κομμάτια της ζωής μου», εκμυστηρεύτηκε.
Κατευθύνθηκε στην Ιταλία, ένα μέρος που, όπως είπε, έχει γίνει «πολύ ξεχωριστό» για εκείνον από την περίοδο που πέρασε εκεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η Ρώμη του έδωσε ένα σημαντικό μάθημα: «πώς να επιβραδύνει».
«Η Ιταλία έγινε τόσο σημαντική για μένα γιατί είχα συνηθίσει τα πάντα να κινούνται πολύ γρήγορα και να είμαι συνεχώς σε κίνηση. Θυμάμαι όμως να πηγαίνω σε ένα καφέ, να κάθομαι και να πίνω έναν καφέ και να σκέφτομαι: “Δεν θυμάμαι την τελευταία φορά που κάθισα και ήπια έναν καφέ — αν έχω ποτέ καθίσει απλώς να πιω έναν καφέ”», είπε, περιγράφοντας τον έντονο ρυθμό ζωής του.
«Ξαφνικά μάθαινα, μέσα από τους φίλους μου, ότι το να τρως ένα γεύμα είναι κάτι περισσότερο από το να κάθεσαι και να ανεφοδιάζεσαι. Συνειδητοποίησα την απόλαυση του να βρίσκεσαι απλώς στη στιγμή αυτού που κάνεις. Οι Ρωμαίοι είναι οι καλύτεροι σε αυτό — είναι η ειδικότητά τους. Ο ρυθμός που μου έμαθαν ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό», πρόσθεσε.
Ο τρεις φορές βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης χαρακτήρισε την εμπειρία της απομάκρυνσης από τη μουσική για περισσότερο από δύο χρόνια «τόσο δυνατή», εξηγώντας ότι του έδωσε τη δυνατόητα να κατανοήσει τον ευατο του και επηρέασε το νέο του έργο.
«Πάντα πίστευα, ή ήλπιζα, ότι ήμουν ο τύπος ανθρώπου που δεν χρειάζεται τις εκρήξεις ντοπαμίνης που συχνά σου δίνει αυτή η δουλειά. Αλλά δεν είχα πραγματικά απομακρυνθεί από αυτό, και είναι δύσκολο να εξαλείψεις την αμφιβολία ότι ίσως, αν όλα αυτά έφευγαν, θα μου έλειπαν πραγματικά. Αυτό ήταν πάντα ένας φόβος για μένα», δήλωσε.
Κλείνοντας, ο Χάρι Στάιλς σημείωσε: «Το να ζω τη ζωή μου με τρόπο που να μπορώ πραγματικά να μου αρέσω ως άνθρωπος μακριά από αυτόν τον κόσμο ήταν τόσο δυνατό για μένα. Χωρίς αμφιβολία, αυτό επηρέασε τη δουλειά που δημιουργώ τώρα, γιατί προήλθε από ένα μέρος απόλυτης ελευθερίας».
