O Χάρι Στάιλς δεν σκοπεύει να απολογηθεί για τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων στην περιοδεία του παρά τις αντιδράσεις
Οι τιμές είχαν προκαλέσει την οργή των θαυμαστών του τραγουδιστή που τον κατηγόρησαν για απληστία
Καμία πρόθεση να απολογηθεί για τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων για την επερχόμενη περιοδεία του «Together, Together» δεν φαίνεται πως έχει ο Χάρι Στάιλς. Ο διάσημος τραγουδιστής προκάλεσε την οργή των θαυμαστών πριν από μερικές εβδομάδες, όταν έμαθαν πόσο θα πρέπει να πληρώσουν, αν θέλουν να τον δουν live. Πολλοί τον αποκάλεσαν άπληστο και εκτός πραγματικότητα.
Αυτοί οι χαρακτηρισμοί όμως δεν έχουν επηρεάσει τον τραγουδιστή. Άτομο από το περιβάλλον του ανέφερε στο περιοδικό Heat ότι ο Χάρι Στάιλς δεν σκοπεύει να απολογηθεί, καθώς πιστεύει πως οι περιοδείες αποτελούν πλέον τον βασικό τρόπο εσόδων για τους καλλιτέχνες.
Το ίδιο άτομο πρόσθεσε ακόμη ότι ο Χάρι Στάιλς θεωρεί πως αξίζει τον τρόπο ζωής που του επιτρέπει η επιτυχία του, ο οποίος περιλαμβάνει ιδιωτικές μετακινήσεις, πολυτελείς κατοικίες και αγορές υψηλού κόστους. «Ο Χάρι δεν λέει τίποτα δημόσια για όλο αυτό, αλλά ιδιωτικά σηκώνει τα μάτια του με τις αντιδράσεις. Το γεγονός είναι ότι τα πάντα είναι πιο ακριβά στις μέρες μας και, κυρίως, δεν αναγκάζει κανέναν να αγοράσει αυτά τα εισιτήρια», τόνισε.
«Θεωρεί ότι δικαιούται να λάβει την εύλογη αγοραία αξία για όλη τη σκληρή δουλειά του, όπως και όλοι όσοι συνεργάζονται μαζί του. Οι περιοδείες του κοστίζουν μια περιουσία πριν καν πουληθεί ένα εισιτήριο», συμπλήρωσε.
Στη συνέχεια, σημείωσε ότι ο Στάιλς «έχει μια τεράστια ομάδα που ταξιδεύει μαζί του, από στιλίστες και προσωπικό ασφαλείας μέχρι το μάνατζμεντ και όλους όσοι στήνουν την παράσταση κάθε βράδυ, και όλοι περιμένουν να πληρώνονται καλά». «Στο τέλος της ημέρας, ξέρει ότι θα μπορούσε να το περιορίσει, αλλά δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να το κάνει», εκτίμησε το συγκεκριμένο άτομο.
Κλείνοντας, η πηγή επισήμανε ότι ο Χάρι Στάιλς δεν νιώθει ντροπή για τις πολυτέλειες που απολαμβάνει στη ζωή του, τις οποίες θεωρεί αποτέλεσμα της δουλειάς του. «Του αρέσει να ζει πλουσιοπάροχα και δεν ντρέπεται γι’ αυτό. Ο κόσμος είναι πρόθυμος να πληρώσει για να τον δει και εκείνος θα το εκμεταλλευτεί όσο μπορεί».
