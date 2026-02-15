ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έκτακτο δελτίο καιρού: Νέα επιδείνωση από αύριο Τρίτη με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Αθηνών και στην άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Ο Παντελής Τουτουντζής ταξίδεψε με τον σύζυγό του στο Παρίσι: Όλοι αξίζουμε την αγάπη, γράφει
GALA
Παντελής Τουτουντζής Παρίσι Άγιος Βαλεντίνος

Ο Παντελής Τουτουντζής ταξίδεψε με τον σύζυγό του στο Παρίσι: Όλοι αξίζουμε την αγάπη, γράφει

Ο make-up artist δημοσίευσε εικόνες από το ταξίδι του ζευγαριού

Ο Παντελής Τουτουντζής ταξίδεψε με τον σύζυγό του στο Παρίσι: Όλοι αξίζουμε την αγάπη, γράφει
11 ΣΧΟΛΙΑ
Στο Παρίσι ταξίδεψε ο Παντελής Τουτουντζής με τον σύζυγό του. Ο make up artist δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες από το ταξίδι τους στη γαλλική πρωτεύουσα την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Οι δυο τους πόζαραν αγκαλιασμένοι με φόντο τον Πύργο του Άιφελ και τον Σηκουάνα, με τον Παντελή Τουτουντζή να δηλώνει μέσα από την ανάρτησή του πως όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στην αγάπη. «Να μην φοβάστε να αγαπάτε και να αγαπιέστε παιδιά. Όλοι αξίζουμε την αγάπη μην το ξεχνάτε ποτέ», έγραψε χαρακτηριστικά στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσής του στο Instagram.

Δείτε την ανάρτηση 


Ο Παντελής Τουτουντζής ταξίδεψε με τον σύζυγό του στο Παρίσι: Όλοι αξίζουμε την αγάπη, γράφει
Ο Παντελής Τουτουντζής ταξίδεψε με τον σύζυγό του στο Παρίσι: Όλοι αξίζουμε την αγάπη, γράφει
Ο Παντελής Τουτουντζής ταξίδεψε με τον σύζυγό του στο Παρίσι: Όλοι αξίζουμε την αγάπη, γράφει
11 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης