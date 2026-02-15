Ο Παντελής Τουτουντζής ταξίδεψε με τον σύζυγό του στο Παρίσι: Όλοι αξίζουμε την αγάπη, γράφει
Ο make-up artist δημοσίευσε εικόνες από το ταξίδι του ζευγαριού
Στο Παρίσι ταξίδεψε ο Παντελής Τουτουντζής με τον σύζυγό του. Ο make up artist δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες από το ταξίδι τους στη γαλλική πρωτεύουσα την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.
Οι δυο τους πόζαραν αγκαλιασμένοι με φόντο τον Πύργο του Άιφελ και τον Σηκουάνα, με τον Παντελή Τουτουντζή να δηλώνει μέσα από την ανάρτησή του πως όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στην αγάπη. «Να μην φοβάστε να αγαπάτε και να αγαπιέστε παιδιά. Όλοι αξίζουμε την αγάπη μην το ξεχνάτε ποτέ», έγραψε χαρακτηριστικά στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσής του στο Instagram.
