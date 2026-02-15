ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Η Μέγκαν Μαρκλ φωτογραφίζει τον πρίγκιπα Χάρι και την κόρη τους

Η δούκισσα του Σάσεξ δημοσίευσε το στιγμιότυπο με αφορμή την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Τον σύζυγό της και την κόρη τους φωτογράφισε η Μέγκαν Μαρκλ, δημοσιεύοντας το σχετικό στιγμιότυπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η δούκισσα του Σάσεξ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram τη φωτογραφία με αφορμή την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Σε αυτήν ο πρίγκιπας Χάρι απαθανατίζεται σε έναν κήπο, έχοντας στην αγκαλιά του την κόρη τους, Λίλιμπετ, ενώ εκείνη, ντυμένη στα ροζ, κρατάει κόκκινο μπαλόνια. «Αυτοί οι δύο και ο Άρτσι (ο γιος του ζευγαριού) είναι οι παντοτινοί Βαλεντίνοι μου», έγραψε η Μέγκαν Μαρκλ στη λεζάντα.

Δείτε τη φωτογραφία

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

