Η Μέγκαν Μαρκλ φωτογραφίζει τον πρίγκιπα Χάρι και την κόρη τους
Η δούκισσα του Σάσεξ δημοσίευσε το στιγμιότυπο με αφορμή την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
Τον σύζυγό της και την κόρη τους φωτογράφισε η Μέγκαν Μαρκλ, δημοσιεύοντας το σχετικό στιγμιότυπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η δούκισσα του Σάσεξ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram τη φωτογραφία με αφορμή την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Σε αυτήν ο πρίγκιπας Χάρι απαθανατίζεται σε έναν κήπο, έχοντας στην αγκαλιά του την κόρη τους, Λίλιμπετ, ενώ εκείνη, ντυμένη στα ροζ, κρατάει κόκκινο μπαλόνια. «Αυτοί οι δύο και ο Άρτσι (ο γιος του ζευγαριού) είναι οι παντοτινοί Βαλεντίνοι μου», έγραψε η Μέγκαν Μαρκλ στη λεζάντα.
