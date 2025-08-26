Η Μέγκαν Μαρκλ αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη σχέση της με τον πρίγκιπα Χάρι: «Εκείνος είπε πρώτος "σ'αγαπώ"»
H Δούκισσα του Σάσσεξ μίλησε για άγνωστες πτυχές του γάμου τους και θυμήθηκε περιστατικά από τα παλιά
Μία σπάνια αναφορά στις πρώτες στιγμές της σχέσης της με τον πρίγκιπα Χάρι έκανε η Μέγκαν Μαρκλ, μέσα από την πρεμιέρα του δεύτερου κύκλου της εκπομπής της στο Netflix, «With Love, Meghan». Κατά τη συζήτησή της με τον Ταν Φρανς, η δούκισσα του Σάσεξ ρωτήθηκε ποιος από τους δύο είπε πρώτος «σ’ αγαπώ».
«Εκείνος το είπε», αποκάλυψε, με τον παρουσιαστή να σχολιάζει χαριτολογώντας: «Το 'χει ακόμα». Η ίδια μάλιστα θυμήθηκε πως κατάλαβε ότι αγαπούσε τον πρίγκιπα Χάρι στο τρίτο τους ραντεβού, όταν έκαναν κάμπινγκ στη Μποτσουάνα: «Όταν είσαι σε μια μικρή σκηνή και ακούς έξω θορύβους, όπως "τι είναι αυτό; Ένας ελέφαντας". Και αναρωτιέσαι αν θα είσαι ασφαλής. Αυτές είναι οι στιγμές που γνωρίζεις πραγματικά κάποιον».
Η Μέγκαν Μαρκλ μίλησε και για το βράδυ πριν από την πρόταση γάμου που της έκανε το 2017, όταν προσπάθησε να μαγειρέψει κοτόπουλο, χωρίς όμως καμία επιτυχία. «Δυσκολευόμουν ακόμα με τη μετατροπή Κελσίου-Φαρενάιτ. Έφτιαξα ένα απαίσιο κοτόπουλο. Το θέμα όμως είναι πως, ακόμα κι αν φτιάξεις κάτι χάλια, κάποιος μπορεί να εκτιμήσει την προσπάθεια».
Σε άλλα στιγμιότυπα της εκπομπής, αποκάλυψε πως στο γαμήλιο πάρτι του ζευγαριού τον Μάιο του 2018, οι καλεσμένοι απόλαυσαν τηγανητό κοτόπουλο και «σνακ αργά τη νύxτα», ενώ για την πρώτη τους επέτειο γιόρτασαν σε ένα «πανέμορφο παλιό εκκλησάκι». Τέλος, η ίδια δεν δίστασε να αστειευτεί, λέγοντας πως θα ήταν «εντυπωσιακό» αν κατάφερνε να κρατήσει κρυφό έναν υποτιθέμενο «τρίτο παιδί».
Meghan Markle gives rare insight into early Prince Harry romance — including who said ‘I love you’ first https://t.co/S17hqWLZth pic.twitter.com/QFS34xrB7Q— Page Six (@PageSix) August 26, 2025
