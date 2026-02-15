ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Από την Ελευσίνα η κίνηση προς τη λεωφόρο Αθηνών, μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Eurovision 2026: Οι επώνυμοι που πήγαν στον ελληνικό τελικό, δείτε φωτογραφίες
GALA
Eurovision 2026 Eurovision

Eurovision 2026: Οι επώνυμοι που πήγαν στον ελληνικό τελικό, δείτε φωτογραφίες

Ο ελληνικός τελικός ξεκινάει στις 9 το βράδυ

Eurovision 2026: Οι επώνυμοι που πήγαν στον ελληνικό τελικό, δείτε φωτογραφίες
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
16 ΣΧΟΛΙΑ
Γνωστά πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό και τηλεοπτικό χώρο έδωσαν το «παρών» στον μεγάλο ελληνικό τελικό της Eurovision, που πραγματοποιείται το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.

Τραγουδιστές, ηθοποιοί, παρουσιαστές και δημοσιογράφοι βρέθηκαν στον χώρο της διοργάνωσης για να παρακολουθήσουν τους 14 διαγωνιζόμενους που διεκδικούν το εισιτήριο για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Ανάμεσα τους οι Κατερίνα Καραβάτου, Κατερίνα Στικούδη, Ευαγγελία Μουμούρη, Δάφνη Μπόκοτα και πολλοί ακόμα.

Δείτε φωτογραφίες
eurovision2-_4_
Oι Dinamiss
Eurovision 2026: Οι επώνυμοι που πήγαν στον ελληνικό τελικό, δείτε φωτογραφίες
Mαντώ
Eurovision 2026: Οι επώνυμοι που πήγαν στον ελληνικό τελικό, δείτε φωτογραφίες
Ευαγγελία Μουμούρη
Eurovision 2026: Οι επώνυμοι που πήγαν στον ελληνικό τελικό, δείτε φωτογραφίες
Ίνα Ταράντου
Eurovision 2026: Οι επώνυμοι που πήγαν στον ελληνικό τελικό, δείτε φωτογραφίες
Λιλή Πυράκη και Κωνσταντίνος Ντάφλος
Eurovision 2026: Οι επώνυμοι που πήγαν στον ελληνικό τελικό, δείτε φωτογραφίες
Σίσσυ Καλλίνη και Τάσος Μπιμπισίδης
Eurovision 2026: Οι επώνυμοι που πήγαν στον ελληνικό τελικό, δείτε φωτογραφίες
Μαργαρίτα Μάτσα
Eurovision 2026: Οι επώνυμοι που πήγαν στον ελληνικό τελικό, δείτε φωτογραφίες
Ελένη Χρονά
Eurovision 2026: Οι επώνυμοι που πήγαν στον ελληνικό τελικό, δείτε φωτογραφίες
Λένα Αρώνη
Eurovision 2026: Οι επώνυμοι που πήγαν στον ελληνικό τελικό, δείτε φωτογραφίες
Κατερίνα Στικούδη
Eurovision 2026: Οι επώνυμοι που πήγαν στον ελληνικό τελικό, δείτε φωτογραφίες
Tianora
Eurovision 2026: Οι επώνυμοι που πήγαν στον ελληνικό τελικό, δείτε φωτογραφίες
Ρούλα Ρέβη και Αποστόλης Τότσικας με τα παιδιά τους
Eurovision 2026: Οι επώνυμοι που πήγαν στον ελληνικό τελικό, δείτε φωτογραφίες
Παναγιώτης Τσακαλάκος
Eurovision 2026: Οι επώνυμοι που πήγαν στον ελληνικό τελικό, δείτε φωτογραφίες
Papazo
Eurovision 2026: Οι επώνυμοι που πήγαν στον ελληνικό τελικό, δείτε φωτογραφίες
Δάφνη Μπόκοτα με τον γιο της Νίκο Κοσώνα
Eurovision 2026: Οι επώνυμοι που πήγαν στον ελληνικό τελικό, δείτε φωτογραφίες
Κατερίνα Καραβάτου
Eurovision 2026: Οι επώνυμοι που πήγαν στον ελληνικό τελικό, δείτε φωτογραφίες
Νίκος Γκάνος
Eurovision 2026: Οι επώνυμοι που πήγαν στον ελληνικό τελικό, δείτε φωτογραφίες
Έμιλυ Κολιανδρή και Όλγα Μιχαλοπούλου
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
16 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης