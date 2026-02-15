Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Eurovision 2026: Οι επώνυμοι που πήγαν στον ελληνικό τελικό, δείτε φωτογραφίες
Ο ελληνικός τελικός ξεκινάει στις 9 το βράδυ
Γνωστά πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό και τηλεοπτικό χώρο έδωσαν το «παρών» στον μεγάλο ελληνικό τελικό της Eurovision, που πραγματοποιείται το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.
Τραγουδιστές, ηθοποιοί, παρουσιαστές και δημοσιογράφοι βρέθηκαν στον χώρο της διοργάνωσης για να παρακολουθήσουν τους 14 διαγωνιζόμενους που διεκδικούν το εισιτήριο για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.
Ανάμεσα τους οι Κατερίνα Καραβάτου, Κατερίνα Στικούδη, Ευαγγελία Μουμούρη, Δάφνη Μπόκοτα και πολλοί ακόμα.
