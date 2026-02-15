Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον γιο της στον ελληνικό τελικό της Eurovision, δείτε φωτογραφίες
Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα συνοδευόμενη από τον γιο της Ρόναν είδε από κοντά την παρουσίαση των 14 τραγουδιών
Με τον γιο της έδωσε το «παρών» η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026.
Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα είδε από κοντά το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου την παρουσίαση των 14 τραγουδιών, με τους καλλιτέχνες να διεκδικούν το εισιτήριο για την εκπροσώπηση της χώρας στον 70ό μουσικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί στη Βιέννη.
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ συνοδευόμενη από τον γιο της Ρόναν, πόζαρε με κόκκινο μακρύ φόρεμα και ασημί γόβες, ενώ φωτογραφήθηκε και με τον προέδρο της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλο.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgftz6ge5mf5)
