ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Από την Ελευσίνα η κίνηση προς τη λεωφόρο Αθηνών, μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον γιο της στον ελληνικό τελικό της Eurovision, δείτε φωτογραφίες
GALA
Κίμπερλι Γκιλφόιλ Eurovision Eurovision 2026 Γιος

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον γιο της στον ελληνικό τελικό της Eurovision, δείτε φωτογραφίες

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα συνοδευόμενη από τον γιο της Ρόναν είδε από κοντά την παρουσίαση των 14 τραγουδιών

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον γιο της στον ελληνικό τελικό της Eurovision, δείτε φωτογραφίες
31 ΣΧΟΛΙΑ
Με τον γιο της έδωσε το «παρών» η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα είδε από κοντά το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου την παρουσίαση των 14 τραγουδιών, με τους καλλιτέχνες να διεκδικούν το εισιτήριο για την εκπροσώπηση της χώρας στον 70ό μουσικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί στη Βιέννη.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ συνοδευόμενη από τον γιο της Ρόναν, πόζαρε με κόκκινο μακρύ φόρεμα και ασημί γόβες, ενώ φωτογραφήθηκε και με τον προέδρο της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλο.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgftz6ge5mf5)

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον γιο της στον ελληνικό τελικό της Eurovision, δείτε φωτογραφίες
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον γιο της, Ρόναν
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον γιο της στον ελληνικό τελικό της Eurovision, δείτε φωτογραφίες
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον γιο της στον ελληνικό τελικό της Eurovision, δείτε φωτογραφίες
Ο προέδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ
31 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης