Οι Backstreet Boys στοχεύουν στο halftime του Super Bowl: Θα φέρουμε πίσω την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και τους *NSYNC, λένε

Μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση του Bad Bunny
στο halftime του Super Bowl
, οι Backstreet Boys
θέλουν να ζήσουν την ίδια εμπειρία.
«Μόλις ξεκίνησα μια online αίτηση εκ μέρους του συγκροτήματος για να κάνουμε το halftime το 2027»
, δήλωσε ο Έι Τζέι ΜακΛίν στο PEOPLE. «Καλύτερα να ψηφίσετε “ναι” για να κάνουμε το halftime, ειδικά επειδή θα γίνει στο Λος Άντζελες, στο SoFi, του χρόνου. Είναι πατρίδα για εμένα και τον Κέβιν Ρίτσαρντσον, οπότε θα ήταν πραγματικά φοβερό».
Ο Νικ Κάρτερ υποστήριξε ότι η εμφάνισή τους θα ήταν μια «ποπ έκρηξη», γεμάτη με μουσικά είδωλα της δεκαετίας του 1990 και των αρχών του 2000. «Θα φέρουμε πίσω την Μπρίτνεϊ Σπίαρς, θα φέρουμε πίσω τους *NSYNC»,
είπε ο Κάρτερ για την πιθανή εμφάνισή τους, με τον ΜακΛίν να παρεμβαίνει: «Βέβαια, το έχουν ήδη κάνει και οι δύο».
Η Σπίαρς και οι *NSYNC είχαν εμφανιστεί στο Super Bowl XXXV Halftime Show το 2001, μαζί με τους Aerosmith, τη Μέρι Τζέι Μπλάιτζ και τον Νέλι. Εκείνη τη χρονιά, οι Backstreet Boys είχαν αρνηθεί να συμμετάσχουν, ερμηνεύοντας αντί γι’ αυτό τον εθνικό ύμνο.
«Θα φέρουμε πίσω τους 98 Degrees, δεν με νοιάζει. Εμείς θα είμαστε οι headliners, Θα φέρουμε όλους τους pop φίλους μας πίσω· κάτι τέτοιο θα ήταν»
, συνέχισε ο Κάρτερ. «Είμαστε προκατειλημμένοι, γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι η δική μας μουσική εποχή, από τα τέλη των ’90s και τις αρχές των 2000s, είναι ίσως από τις πιο νοσταλγικές για τον κόσμο και τον κάνει να νιώθει όμορφα. Είμαστε μέρος μιας “λέσχης” με όλους αυτούς τους καλλιτέχνες και θα έπρεπε να τους φέρεις όλους πίσω»
, πρόσθεσε.
Αν τελικά εξασφάλιζαν την εμφάνιση, ο Χάουι Ντόροου εξήγησε ότι θα ήθελε να κάνουν «κάποιο είδος πτήσης μέσα στο στάδιο». Ιδανικά, θα ήθελαν να «φέρουν πίσω την απίστευτη δημιουργική ομάδα» με την οποία έχουν «ευλογηθεί» να συνεργάζονται κατά τη διάρκεια της residency τους.
«Νομίζω ότι θα ήταν πραγματικά απίστευτο. Είναι οπτικοί καλλιτέχνες, κι εμείς είμαστε δημιουργικοί ως μονάδα. Ό,τι έγινε εδώ στο Sphere ήταν ομαδική προσπάθεια»,
ανέφερε ο ΜακΛίν. «Προφανώς, ήμασταν μεγάλο μέρος της δημιουργικής διαδικασίας από το μηδέν μέχρι την πρώτη παράσταση. Το να φέρουμε ξανά όλη την dream team μαζί θα ήταν σίγουρα ένα θέαμα».
Οι Backstreet Boys εμφανίστηκαν στο φετινό Super Bowl LX, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Συμμετείχαν μαζί με τον κωμικό Ντρούσκι και τον μουσικό ΜηΤζέιΚέι σε διαφήμιση της T-Mobile, όπου διασκεύασαν τους στίχους του τραγουδιού τους «I Want It That Way» για να αναδείξουν τα πλεονεκτήματα του δικτύου.