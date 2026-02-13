Ρις Γουίδερσπουν: Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ ήταν ένας γενναιόδωρος άνθρωπος με ήθος και αξίες
Ήταν τόσο αγαπητός στην κοινότητά μας, πρόσθεσε για τον ηθοποιό που πέθανε στα 48 του από καρκίνο
Ως έναν γενναιόδωρο άνθρωπο με ήθος και αξίες χαρακτήρισε η Ρις Γουίδερσπουν τον Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 48 ετών από καρκίνο του παχέος εντέρου.
Ενώ βρισκόταν στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της ταινίας «The Last Thing He Told Me» μαζί με την Τζένιφερ Γκάρνερ, η Γουίδερσπουν έκανε δηλώσεις στο Variety για τη συνεργασία της με τον Βαν Ντερ Μπικ στις σειρές «Big Little Lies» και «Elle» στις οποίες εκείνη ήταν παραγωγός.
«Ήταν τόσο όμορφο, γιατί, μεγαλώνοντας μέσα σε αυτή τη δουλειά, πάντα γνωρίζαμε τον Τζέιμς. Ήταν πάντα γύρω μας. Πηγαίναμε μαζί σε πάρτι. Είναι μια πραγματικά συντριπτική απώλεια», είπε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, η Γουίδερσπουν στα στοιχεία της προσωπικότητάς του που τον έκαναν αγαπητό μεταξύ των συναδέλφων του: «Ήταν τόσο αγαπητός στην κοινότητά μας. Ήταν πάντα ένας γενναιόδωρος άνθρωπος και ένας άνδρας με πολύ υψηλό ήθος και αξίες. Αυτό το μετέφερε και στην καθημερινή δουλειά στο πλατό με το νεανικό μας καστ. Τον λάτρευαν».
Με τη σειρά της, η Τζένιφερ Γκάρνερ που είχε συνεργαστεί με τον ηθοποιό στη σειρά «Alias» δήλωσε για εκείνον: «Μεγαλώσαμε μαζί. Γιορτάσαμε τις επιτυχίες τους και ο Τζέιμς έφερνε πάντα όλη την οικογένειά του μαζί του σε κάθε δωμάτιο όπου έμπαινε και στέλνω όλη μου την αγάπη στην Κίμπερλι και στα υπέροχα παιδιά τους».
Μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, η Ρις Γουίδερσπουν έσπευσε να τον αποχαιρετήσει με μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλειά του.
Όπως είχε γράψει στο Instagram: «Συντετριμμένη που άκουσα για τον Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ. Τι εξαιρετικός και ταλαντούχος άνθρωπος, που έδειχνε επίσης μεγάλη καλοσύνη και αξιοπρέπεια σε κάθε του πράξη. Προσεύχομαι όλοι οι άγγελοι να προστατεύουν την οικογένειά του σε αυτή τη δύσκολη περίοδο».
Reese Witherspoon and Jennifer Garner pay tribute to #JamesVanDerBeek:— Variety (@Variety) February 13, 2026
“Growing up in this business, we always knew James,” Witherspoon said. “He was always around. We went to parties together. It’s just a devastating loss.”
Garner added, “James always brought his whole family… pic.twitter.com/ofwQyLDsCa
