Συντετριμμένη η Ρις Γουίδερσπουν με τον θάνατο του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Προσεύχομαι για την οικογένειά του
Η αποχαιρετιστήρια ανάρτηση της ηθοποιού
Συντετριμμένη είναι η Ρις Γουίδερσπουν με τον θάνατο του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ σε ηλικία 48 ετών. Σε ανάρτηση που έκανε στα social media δήλωσε πως προσεύχεται ώστε οι άγγελοι να προσέχουν την οικογένειά του σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή.
Η ηθοποιός, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, που ανακοινώθηκε ο θάνατός του, ανέβασε σε story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία του και τη συνόδευσε με ένα συγκινητικό αποχαιρετιστήριο κείμενο.
Η Ρις Γουίδερσπουν αποθεώσε τον Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ για τον χαρακτήρα και το ταλέντο του. Συγκεκριμένα έγραψε: «Συντετριμμένη που άκουσα για τον Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ. Τι εξαιρετικός και ταλαντούχος άνθρωπος, που έδειχνε επίσης μεγάλη καλοσύνη και αξιοπρέπεια σε κάθε του πράξη. Προσεύχομαι όλοι οι άγγελοι να προστατεύουν την οικογένειά του σε αυτή τη δύσκολη περίοδο».
Δείτε τη φωτογραφία
Οι δυό τους συνεργάστηκαν στην τηλεοπτική σειρά «Elle», ένα prequel της ταινίας του 2001 «Legally Blonde», στην οποία η Ρις Γουίδερσπουν υποδύθηκε την Ελ Γουντς, μια φοιτήτρια Νομικής με πάθος για τη μόδα. Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ εμφανιζόταν συχνά ως guest star σε αυτή.
Ο ηθοποιός, που ήταν γνωστός από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη δημοφιλή σειρά «Dawson's Creek», άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, μετά από μία σκληρή μάχη που έδινε με τον καρκίνο του παχέος εντέρου, επί τρία περίπου χρόνια. Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ άφησε πίσω του μία σύζυγο και έξι παιδιά, για τους οποίους έχει δημιουργηθεί καμπάνια οικονομικής στήριξης μετά τον θάνατό του.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
