Γενέθλια για τον Αλέξανδρο Λυκουρέζο, έκλεισε τα 92 του χρόνια

Ο επιφανής ποινικολόγος γιόρτασε με τη σύντροφό του και φίλους στο γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν του ο Σάκης Κεχαγιόγλου, επί σειρά ετών συνεργάτης του

Τα 92α γενέθλιά του γιόρτασε ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος, σε γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν του ο ποινικολόγος Σάκης Κεχαγιόγλου, του οποίου υπήρξε μέντορας.
Στο γεύμα, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία,  παρευρέθηκαν ο επίτιμος Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Ζορμπάς, ο εκδότης Χρήστος Ζαμπούνης, ο δικηγόρος Χριστόφορος Καπαρουνάκης και η σύντροφος του εορτάζοντος ηθοποιός Τζένη Οικονόμου.
Ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή του που συνάντησε αγαπημένους φίλους και συνεργάτες πολλών δεκαετιών και διηγήθηκε άγνωστα παραλειπόμενα από ιστορικές δίκες στις οποίες πρωταγωνίστησε και οι οποίες τον καθιέρωσαν κατά γενική ομολογία ως τον κορυφαίο ποινικολόγο της χώρας των τελευταίων 50 ετών.
