Eκνευρισμένη η Αγγελική Ηλιάδη για τις αμβλώσεις: Το μωρό, όταν βρίσκεται μέσα στην κοιλιά της μάνας έχει ψυχή
Eκνευρισμένη η Αγγελική Ηλιάδη για τις αμβλώσεις: Το μωρό, όταν βρίσκεται μέσα στην κοιλιά της μάνας έχει ψυχή
Δεν είπα ποτέ ότι η γυναίκα δεν έχει δικαίωμα να αποφασίσει για το τι θα κάνει, δήλωσε η τραγουδίστρια
Την έντονη αντίθεσή της στο θέμα των αμβλώσεων εξέφρασε η Αγγελική Ηλιάδη, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να δεχτεί τη συζήτηση για το εάν ένα έμβρυο έχει το απόλυτο δικαίωμα στη ζωή.
Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό», μιλώντας μεταξύ άλλων για τις αμβλώσεις, μεταφέροντας ξανά την αντίθεσή της με τον Σωτήρη Τσαφούλια για το συγκεκριμένο ζήτημα, ο οποίος είχε πει μεταξύ άλλων «αν ένα έμβρυο είχε το απόλυτο δικαίωμα στη ζωή, η φύση θα του το είχε εξασφαλίσει χωρίς το σώμα που το κυοφορεί».
Αρχικά, η Αγγελική Ηλιάδη αντέδρασε έντονα στη συζήτηση για τις αμβλώσεις, λέγοντας ότι δεν μπορεί να καταλάβει πώς τίθεται θέμα για το αν «ένα μωρό έχει το απόλυτο δικαίωμα στη ζωή» και υποστηρίζοντας πως, για εκείνη, «το παιδί όταν βρίσκεται στην κοιλιά της μητέρας έχει ψυχή». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι αναγνωρίζει το δικαίωμα της γυναίκας να αποφασίζει για το σώμα της, σημειώνοντας ότι η ίδια, λόγω πίστης, δεν θα μπορούσε να κάνει προχωρήσει σε άμβλωση, χωρίς αυτό να αναιρεί την επιλογή κάθε γυναίκας.
Όπως είπε η τραγουδίστρια: «Κοίτα λίγο πώς γυρνάει το μάτι μου, το βλέπεις; Μα είναι δυνατόν τώρα; Δηλαδή πέρα από το ότι έχω βαθιά πίστη, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι συζητάμε αυτή τη στιγμή για το αν ένα μωρό έχει το απόλυτο δικαίωμα στη ζωή. Τι πάει να πει αυτό; Θα μου πέσουν και τα μαλλιά που μου έχουνε μείνει. Δεν είναι κουβέντα αυτή να την πεις. Το μωρό, όταν βρίσκεται μες στην κοιλιά της μάνας, έχει ψυχή. Δηλαδή από πού εμείς φυτρώνουμε; Δηλαδή αν το παιδί, είπε ο συγκεκριμένος, είχε το απόλυτο δικαίωμα στη ζωή, η φύση θα είχε φροντίσει να μην έχει ανάγκη το σώμα της μάνας. Άρα λοιπόν θα φύτρωνες σε ένα χωράφι, αυτό μας λέει».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgcvumzxvqjd)
Στη συνέχεια, η Αγγελική Ηλιάδη μίλησε για την απόκτηση των δύο γιων της: «Εγώ δεν είπα ποτέ ότι η γυναίκα δεν έχει δικαίωμα να αποφασίσει για το τι θα κάνει. Ίσα ίσα. Είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να αποφασίζει τι θα κάνει με το σώμα του. Εγώ γενικά τα παιδιά μου δεν τα προγραμμάτισα ποτέ. Ήρθανε έτσι. Δεν σκέφτηκα ούτε στιγμή. Ξέρεις κάτι; Πολλές φορές τα πράγματα έρχονται, δεν τα έχεις προγραμματίσει και έρχονται ξαφνικά. Και το βίωσα κι εγώ ας πούμε κάποια στιγμή, χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες τώρα. Και ήμουν πάρα πολύ αγχωμένη για το τι θα κάνω και πώς θα πάει όλο αυτό. Ο Χριστός είναι η μεγάλη μου αγάπη και η Παναγία και πιστεύω πάρα πολύ, δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω κάτι τέτοιο. Όμως για να μην παρεξηγηθώ έτσι; Επαναλαμβάνω ότι είναι δικαίωμα της γυναίκας. Όμως δεν μπορεί να λέμε ότι το παιδί δεν έχει ψυχή. Να τα ξεκαθαρίσουμε».
Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό», μιλώντας μεταξύ άλλων για τις αμβλώσεις, μεταφέροντας ξανά την αντίθεσή της με τον Σωτήρη Τσαφούλια για το συγκεκριμένο ζήτημα, ο οποίος είχε πει μεταξύ άλλων «αν ένα έμβρυο είχε το απόλυτο δικαίωμα στη ζωή, η φύση θα του το είχε εξασφαλίσει χωρίς το σώμα που το κυοφορεί».
Αρχικά, η Αγγελική Ηλιάδη αντέδρασε έντονα στη συζήτηση για τις αμβλώσεις, λέγοντας ότι δεν μπορεί να καταλάβει πώς τίθεται θέμα για το αν «ένα μωρό έχει το απόλυτο δικαίωμα στη ζωή» και υποστηρίζοντας πως, για εκείνη, «το παιδί όταν βρίσκεται στην κοιλιά της μητέρας έχει ψυχή». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι αναγνωρίζει το δικαίωμα της γυναίκας να αποφασίζει για το σώμα της, σημειώνοντας ότι η ίδια, λόγω πίστης, δεν θα μπορούσε να κάνει προχωρήσει σε άμβλωση, χωρίς αυτό να αναιρεί την επιλογή κάθε γυναίκας.
Όπως είπε η τραγουδίστρια: «Κοίτα λίγο πώς γυρνάει το μάτι μου, το βλέπεις; Μα είναι δυνατόν τώρα; Δηλαδή πέρα από το ότι έχω βαθιά πίστη, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι συζητάμε αυτή τη στιγμή για το αν ένα μωρό έχει το απόλυτο δικαίωμα στη ζωή. Τι πάει να πει αυτό; Θα μου πέσουν και τα μαλλιά που μου έχουνε μείνει. Δεν είναι κουβέντα αυτή να την πεις. Το μωρό, όταν βρίσκεται μες στην κοιλιά της μάνας, έχει ψυχή. Δηλαδή από πού εμείς φυτρώνουμε; Δηλαδή αν το παιδί, είπε ο συγκεκριμένος, είχε το απόλυτο δικαίωμα στη ζωή, η φύση θα είχε φροντίσει να μην έχει ανάγκη το σώμα της μάνας. Άρα λοιπόν θα φύτρωνες σε ένα χωράφι, αυτό μας λέει».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η Αγγελική Ηλιάδη μίλησε για την απόκτηση των δύο γιων της: «Εγώ δεν είπα ποτέ ότι η γυναίκα δεν έχει δικαίωμα να αποφασίσει για το τι θα κάνει. Ίσα ίσα. Είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να αποφασίζει τι θα κάνει με το σώμα του. Εγώ γενικά τα παιδιά μου δεν τα προγραμμάτισα ποτέ. Ήρθανε έτσι. Δεν σκέφτηκα ούτε στιγμή. Ξέρεις κάτι; Πολλές φορές τα πράγματα έρχονται, δεν τα έχεις προγραμματίσει και έρχονται ξαφνικά. Και το βίωσα κι εγώ ας πούμε κάποια στιγμή, χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες τώρα. Και ήμουν πάρα πολύ αγχωμένη για το τι θα κάνω και πώς θα πάει όλο αυτό. Ο Χριστός είναι η μεγάλη μου αγάπη και η Παναγία και πιστεύω πάρα πολύ, δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω κάτι τέτοιο. Όμως για να μην παρεξηγηθώ έτσι; Επαναλαμβάνω ότι είναι δικαίωμα της γυναίκας. Όμως δεν μπορεί να λέμε ότι το παιδί δεν έχει ψυχή. Να τα ξεκαθαρίσουμε».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα