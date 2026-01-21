Marseaux μετά το σχόλιο της Εύης Δρούτσα για το σώμα της: Με στενοχώρησε και με έκανε να νιώσω πάρα πολύ άβολα





Marseaux μετά τα σχόλια της Εύης Δρούτσα για το σώμα της, τονίζοντας ότι στενοχωρήθηκε με τη δημόσια κριτική της.

δεν έχει το υπέροχο σώμα να το βγάλει έξω».

Marseaux

Στη συνέχεια, η Marseaux στάθηκε στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η δημόσια κριτική γύρω από την εμφάνιση και το σώμα ενός ανθρώπου, ειδικά όταν αγνοούνται οι προσωπικές δυσκολίες που μπορεί να έχει αντιμετωπίσει: «

».

Marseaux παρουσίασε το κομμάτι της «Χάνομαι» μεταξύ των 14 καλλιτεχνών που θα διαγωνιστούν στον Α' ελληνικό ημιτελικό της Eurovision. Στο βίντεο εμφανίζεται ξιπόλητη, με ένα λευκό ρούχο, το οποίο είχε ανοίγματα σε όλη την επιφάνειά του.





Marseaux:

Σε άβολη θέση δήλωσε ότι ήρθε ηΗ στιχουργός αναφέρθηκε στην εμφάνιση της τραγουδίστριας κατά την παρουσίαση του κομματιού της για τον ελληνικό τελικό της Eurovision, δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι «απάντησε την Τρίτη 20 Ιανουαρίου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αναφερόμενη στις διατροφικές διαταραχές και το body shaming.Αρχικά, ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξη που έχει λάβει για το τραγούδι της, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντική είναι για εκείνη αυτή η ανταπόκριση. Παράλληλα, τόνισε πως το σχόλιο της στιχουργού την αιφνιδίασε και τη στενοχώρησε. Όπως ανέφερε στην αρχή του βίντεο: «Παιδιά γεια σας. Δεν έχω προλάβει να σας μιλήσω ακόμα γιατί συμβαίνουν όλα παράλληλα. Ήθελα να σας πω, πως σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για τη στήριξή σας, για τα μηνύματα, για την αγάπη που έχετε δείξει στο κομμάτι. Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο και ελπίζω να κάνω έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο act στον εθνικό ημιτελικό και να σας αρέσει και εσάς. Παράλληλα να πω, ότι γυρνούσα χθες από την πρόβα, ανέμελη και είδα ένα link που μου είχε στείλει ο μπαμπάς μου. Το πατάς; Και είδα ότι η κυρία Δρούτσα».Πότε σταματάμε να σχολιάζουμε τα σώματα των άλλων και γενικά τους άλλους ειδικά όταν δεν ξέρεις το τι διαταραχή μπορεί να έχει περάσει ο οποιοσδήποτε. Το τι θέματα έχει με το σώμα του, το πόση δυσκολία ίσως είχε για να τα ξεπεράσει. Εγώ έχω χάσει πάρα πολλές φορές βάρος, έχω πάρει πάρα πολλές φορές βάρος και γενικά έκανα πάρα πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία για να καταφέρω να το ξεπεράσω. Και μου πάτησε έτσι ένα πάρα πολύ λεπτό κουμπάκι, που με στενοχώρησε και με έκανε να νιώσω πάρα πολύ άβολα. Παρόλα αυτά, εσείς τι ρούχα πιστεύετε πρέπει να βάλω στον εθνικό τελικό, αφού δεν έχω το υπέροχο σώμα που λέει η κυρία Δρούτσα;Το Σάββατο, ηΣε δηλώσεις που έκανε η Εύη Δρούτσα στο «Πρωινό» σχολιάζοντας μερικούς από τους υποψήφιους καλλιτέχνες, ανέφερε για τη«Πού τη θυμήθηκες τώρα; Περίμενα να πει κάτι άλλο. Πίστευα ότι είναι ένα κοριτσάκι. Έχει καλή φωνή. Εδώ βγήκε μια μικρομέγαλη να βγάλει έξω το σώμα της. Πρώτα απ' όλα δεν έχει το υπέροχο σώμα να το βγάλει έξω. Επίσης, μιμήθηκε άλλη από το εξωτερικό. Γιατί; Δεν καταλαβαίνω. Έχουμε μια ξενομανία να τραγουδάμε ξένα τραγούδια. Πολλοί θέλουν να βγάλουν ξένες λέξεις. Είμαστε στην Ελλάδα, σε μια χώρα που το ζεμπέκικο και το χασάπικο ήταν δικό μας».Η Εύη Δρούτσα απάντησε εκ νέου στο «Πρωινό» την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, λέγοντας για τη Marseaux: «Πρώτα από όλα, δεν μπορούμε να ξέρουμε ο κάθε άνθρωπος τι έχει περάσει. Έπειτα, να πω εγώ στη Marseaux τι έχω περάσει. Είμαι μεγάλη γυναίκα, έχω περάσει πολλά στη ζωή μου κι όταν ήμουν στη δραματική σχολή, γιατί ήμουν ηθοποιός και από εκεί βρέθηκα στο τραγούδι, η Μαίρη Αρώνη με άφησε στην ίδια τάξη γιατί ήμουν χοντρή. Όταν έφυγα και πήγα στη σχολή της Κατσέλη, δεν το πίστευε ο Κατσέλης ότι έγινε αυτό το πράγμα. Γιατί σε έναν ηθοποιό δεν μπορείς να πεις ότι μένεις στην ίδια τάξη γιατί είσαι χοντρός. Κι όμως μετά έπαιξα με τον Ηλιόπουλο, τη χοντρή. Δεν γύρισα να πω σε κανέναν τίποτα ούτε σε εκείνη. Απλώς το είπα στην οικογένειά μου, επειδή η οικογένειά μου είναι ο ένας ποιητής και η άλλη συγγραφέας... Ο καθένας που λέει τη γνώμη του, δεν μπορεί να ξέρει τι έχει περάσει ο άλλος. Δεν λέω μόνο εγώ τη γνώμη μου. Όταν βγαίνουμε στην τηλεόραση και σε όλα τα media πρέπει να ξέρουμε ότι και θα μας θάψουν και δεν θα μας θάψουν».