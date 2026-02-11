Ο Άγιος Παΐσιος στην κορυφή του ελληνικού box office, «εκτόπισε» τον Καποδίστρια

Ανατροπή σημειώθηκε στην κορυφή του ελληνικού box office στο τετραήμερο 5 έως 8 Φεβρουαρίου του 2026, με την ταινία « Άγιος Παΐσιος » να ανεβαίνει στην πρώτη θέση, εκτοπίζοντας τον « Καποδίστρια » και αφήνοντας πίσω του το «Άμνετ».

Ο «Άγιος Παΐσιος» που έκανε πρεμιέρα στις 29 Ιανουαρίου και προβάλλεται σε 27 αίθουσες στην Αθήνα και 106 πανελλαδικά, έκοψε 23.983 εισιτήρια στη 2η εβδομάδα προβολής του, ανεβάζοντας το σύνολο μέχρι

τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου

στα 82.586. Στη δεύτερη θέση, το «Αμνετ» σε 35 αίθουσες στην Αθήνα και 81 σε όλη τη χώρα, κατέγραψε 23.034 εισιτήρια στην 3η εβδομάδα του, φτάνοντας συνολικά τα 99.926. Ο «Καποδίστριας», που έκανε πρεμιέρα στις 25 Δεκεμβρίου και πλέον βρίσκεται στην τρίτη θέση, έκοψε 13.374 εισιτήρια στην 7η εβδομάδα προβολής του, σε 28 αίθουσες στην Αθήνα και 83 πανελλαδικά, με το συνολικό του αποτύπωμα να ανέρχεται στα 763.657 εισιτήρια μέχρι και τη Δευτέρα.





Άγιο Παΐσιο»









Στην τέταρτη θέση βρίσκεται «Το Καταφύγιο», με 10.887 εισιτήρια στη 2η εβδομάδα του, σε 47 αίθουσες σε όλη τη χώρα, φτάνοντας συνολικά τα 37.848.

Από τις νέες ταινίες της εβδομάδας, στο

top 10

μπήκαν μόνο η «Επιστροφή στο Silent Hill», το «Βοήθεια» του Σαμ Ράιμι και το «Stray Kids: The dominATE Experience!» που δείχνει τη δυναμική της k-pop και στο ελληνικό κοινό.

Αναλυτικά το top 10 των εισιτηρίων του τετραημέρου 5 έως 8 Φεβρουαρίου 2026

Κλείσιμο



Η υπόθεση της ταινίας «Άγιος Παΐσιος»

1.«Αγιος Παΐσιος», 27 αίθουσες στην Αθήνα, 106 πανελλαδικά, 23.983 εισιτήρια (2η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων 82.5862.«Αμνετ», 35 αίθουσες στην Αθήνα, 81 πανελλαδικά, 23.034 εισιτήρια (3η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων 99.9263.«Καποδίστριας», 28 αίθουσες στην Αθήνα, 83 πανελλαδικά, 13.374 εισιτήρια (7η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων 763.6574.«Το Καταφύγιο», 16 αίθουσες στην Αθήνα, 47 πανελλαδικά, 10.887 εισιτήρια (2η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων 37.8485.«Επιστροφή στο Silent Hill», 14 αίθουσες στην Αθήνα, 41 πανελλαδικά, 8.732 εισιτήρια (1η εβδομάδα)6.«Stray Kids: The dominATE Experience», 9 αίθουσες στην Αθήνα, 30 πανελλαδικά, 8.650 εισιτήρια (1η εβδομάδα)7.«Βοήθεια», 17 αίθουσες στην Αθήνα, 49 πανελλαδικά, 6,367 εισιτήρια (1η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτήριων (συμπεριλαμβανομένων των previews): 7.0668.«Zωούπουλη 2», 28 αίθουσες στην Αθήνα, 65 πανελλαδικά, 6.344 εισιτήρια (11η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτήριων 282.0559.«Marty Supreme», 21 αίθουσες στην Αθήνα, 39 πανελλαδικά, 6.055 εισιτήρια (4η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτήριων 66.04510.«Sirat», 12 αίθουσες στην Αθήνα, 17 πανελλαδικά, 2.983 εισιτήρια (2η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων 8.320Η ταινία ακολουθεί τη ζωή του Αγίου Παϊσίου από τη γέννησή του στα Φάρασα της Καππαδοκίας και τον ξεριζωμό της οικογένειάς του μετά τη Συνθήκη της Λωζάνης, μέχρι τα παιδικά του χρόνια στην Κόνιτσα, όπου η γιαγιά και η μητέρα του, του μεταδίδουν βαθιά πίστη και αγάπη για τον συνάνθρωπο. Παρουσιάζεται η κατάταξή του στον στρατό το 1945 ως ασυρματιστής, και η οριστική αναχώρησή του για το Άγιον Όρος τον Μάρτιο του 1953, με στάσεις στη Μονή Εσφιγμένου και στη Μονή Φιλοθέου όπου γίνεται μοναχός και παίρνει το όνομα Παΐσιος. Πρόκειται για μια κινηματογραφική αφήγηση, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη με σκηνές που δεν έχουν προβληθεί στην τηλεόραση.