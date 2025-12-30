Σμαραγδής: Υπάρχει πρόταση από το Άγιο Όρος για Αγιοκατάταξη του Καποδίστρια - Ο λαός δεν είναι ηλίθιος, απαντά με ρεκόρ εισιτηρίων σε όσους «θάβουν» την ταινία