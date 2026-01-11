Άντζελα Γκερέκου για την ταινία «Καποδίστριας»: Προσπάθησα κι εγώ να την κάνω αλλά δεν τα κατάφερα για οικονομικούς λόγους
Όταν άκουσα ότι θα την έκανε ο Γιάννης Σμαραγδής είπα "Ευχαριστώ Θεέ μου", ανέφερε η ηθοποιός
Για την ταινία «Καποδίστριας» μίλησε η Άντζελα Γκερέκου, εξηγώντας πως είχε προσπαθήσει στο παρελθόν και εκείνη να κάνει κάτι αντίστοιχο, αλλά λόγω οικονομικών προβλημάτων δεν τα κατάφερε, γι' αυτό και ευγνωμονεί τον Γιάννη Σμαραγδή που την πραγματοποίησε παρά τις δυσκολίες.
Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» την Κυριακή 11 Ιανουαρίου και σχολίασε την ταινία με τα καλύτερα λόγια, τονίζοντας πως είναι καλοφτιαγμένη και πως σε αυτή παίζουν εξαιρετικοί ηθοποιοί.
Η Άντζελα Γκερέκου δήλωσε για την ταινία «Καποδίστριας»: «Πήρα θέση για αυτή την ταινία. Τυχαίνει να είμαι Κερκυραία, μεγάλωσα και γαλουχήθηκα εκεί και έχω μελετήσει πολύ για τον Ιωάννη Καποδίστρια. Όταν μπήκα για πρώτη φορά στη Βουλή, είδα ότι δεν υπάρχει προτομή του Ιωάννη Καποδίστρια και πήγα και είπα στην Άννα Ψαρούδα Μπενάκη ότι αν δεν μπει μία προτομή ή έστω κάτι για τον Καποδίστρια, θα παραδώσω την έδρα μου. Προς τιμήν της, έγινε αυτή η προτομή. Είχα πόθο να γίνει αυτή η ταινία για να μάθουν οι Έλληνες και την ιστορία και το πρόσωπο μέσα από την τέχνη του κινηματογράφου. Προσπάθησα κι εγώ να κάνω αυτή την ταινία, με μία ομάδα ανθρώπων, αλλά δεν τα κατάφερα για οικονομικούς λόγους, δεν βρέθηκαν τα χρήματα. Όταν άκουσα ότι θα την έκανε ο Γιάννης Σμαραγδής είπα "Ευχαριστώ Θεέ μου". Δεν με ένοιαζε ποιος θα την έκανε, αρκεί να την έκανε με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Ο Γιάννης Σμαραγδής παιδεύτηκε οκτώ χρόνια για να κάνει την ταινία, κανείς δεν ήθελε να τον βοηθήσει. Εγώ την είδα την ταινία, είναι καλοφτιαγμένη. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερή του και η πιο δύσκολη. Μια ταινία αξιοπρεπέστατη, με εξαιρετικούς ηθοποιούς. Ας πούμε ένα ευχαριστώ που η ταινία αυτή υπάρχει στους κινηματογράφους. Τα σινεμά είναι γεμάτα».
