Κατερίνα Βρανά: Μου φέρονται σαν να έχω νοητική βλάβη λόγω της ομιλίας μου, με βλέπουν και ως αντικείμενο λύπησης
Με εκνευρίζει γιατί η λύπηση και ο οίκτος είναι πάρα πολύ περίεργα συναισθήματα, τόνισε η stand-up comedian

Στην αμηχανία που έχει νιώσει κατά καιρούς λόγω του τρόπου με τον οποίο την έχουν αντιμετωπίσει άνθρωποι που δεν τη γνωρίζουν στάθηκε η Κατερίνα Βρανά. Η stand-up comedian εξήγησε ότι η αναπηρία της και η ομιλία της που επηρεάστηκε μετά την περιπέτεια της υγείας της κάνει κάποιους να υποθέτουν ότι έχει νοητική βλάβη ή να τη βλέπουν με λύπηση, γεγονός που την εξοργίζει.

«Έχω βρεθεί σε μέρη που δεν γνωρίζουν καθόλου, όχι μόνο ποια είμαι, ούτε τι κάνω, ούτε πως εάν και ανάπηρη εγώ ζω κανονική ζωή. Οπότε μου φέρονται σαν να έχω νοητική βλάβη, λόγω της ομιλίας μου, αισθάνομαι φτιαγμένη από γυαλί και με βλέπουν και ως αντικείμενο λύπησης που με εκνευρίζει γιατί η λύπηση και ο οίκτος είναι πάρα πολύ περίεργα συναισθήματα», είπε η Κατερίνα Βρανά στο podcast BeWell της Χριστίνας Μπόμπα.

Σύμφωνα με εκείνη, τα άτομα που δείχνουν οίκτο νιώθουν μέσα τους ότι υπερέχουν έναντι άλλων. «Πιστεύω ότι κρύβουν και μια αίσθηση υπεροψίας. Αυτό με λυγίζει λίγο και επίσης αν με λυπάσαι, δεν με αντιμετωπίζεις ποτέ ως ίσο, άρα δεν θα παλέψεις ποτέ για τα δικαιώματά μου και με τη διαχείρισή μου», πρόσθεσε.

Δείτε το βίντεο

