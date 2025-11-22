Γιάννης Τσιμιτσέλης για Κατερίνα Γερονικολού: Δύσκολα θα παντρευόμασταν
Γιάννης Τσιμιτσέλης για Κατερίνα Γερονικολού: Δύσκολα θα παντρευόμασταν
Εδώ και χρόνια έχει κάνει πρόταση η Μιμή Ντενίση να μας παντρέψει, ανέφερε ο ηθοποιός
Για το ενδεχόμενο να παντρευτεί με την Κατερίνα Γερονικολού ρωτήθηκε ο Γιάννης Τσιμιτσέλσης. Ο ηθοποιός υποστήριξε ότι δύσκολα θα γινόταν πραγματικότητα το σενάριο του γάμου, ενώ επισήμανε ότι η Μιμή Ντενίση τους έχει προτείνει να είναι κουμπάρα σε περίπτωση που πάρουν την απόφαση να επισημοποιήσουν τη σχέση τους. Οι δύο ηθοποιοί είναι ζευγάρι εδώ και περίπου οκτώ χρόνια.
Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», το βράδυ της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ρωτήθηκε για το αν τον απασχολεί η ιδέα να προχωρήσει σε γάμο με τη σύντροφό του. «Δύσκολα θα παντρευτούμε με την Κατερίνα Γερονικολού. Εδώ και χρόνια έχει κάνει πρόταση η Μιμή Ντενίση να μας παντρέψει. Αν δεν μπορούσε η Μιμή να γίνει κουμπάρα, θα ακύρωνα τον γάμο», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ειδήσεις σήμερα:
Τα ελληνικά λιμάνια στο επίκεντρο: Γιατί η Ελλάδα εξελίσσεται σε κομβικό εμπορικό και γεωπολιτικό πέρασμα της Ευρώπης
Κάμερες σε 600 λεωφορεία για να καταγράφουν παραβάσεις και να «κόβουν» κλήσεις σε live χρόνο - Πώς θα λειτουργεί το σύστημα μέσω ΑΙ
Σε επαγρύπνηση τα συστήματα υγείας για την πρόωρη άνοδο της γρίπης- Νέο στέλεχος Κ και η σημασία του εμβολιασμού
Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», το βράδυ της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ρωτήθηκε για το αν τον απασχολεί η ιδέα να προχωρήσει σε γάμο με τη σύντροφό του. «Δύσκολα θα παντρευτούμε με την Κατερίνα Γερονικολού. Εδώ και χρόνια έχει κάνει πρόταση η Μιμή Ντενίση να μας παντρέψει. Αν δεν μπορούσε η Μιμή να γίνει κουμπάρα, θα ακύρωνα τον γάμο», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημειο της συνέντευξης, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης διευκρίνισε ότι δεν ζηλεύει, όταν βρίσκεται σε μία σχέση, παρά μόνο αν του δοθεί αφορμή. «Δεν ζηλεύω αν δεν δοθούν οι αφορμές. Μόνο αν προκύψει κάτι. Εγώ ως άνθρωπος ζηλεύω, αλλά θα πρέπει να μου δοθεί η κατάλληλη αφορμή και δεν έχει δοθεί», τόνισε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ειδήσεις σήμερα:
Τα ελληνικά λιμάνια στο επίκεντρο: Γιατί η Ελλάδα εξελίσσεται σε κομβικό εμπορικό και γεωπολιτικό πέρασμα της Ευρώπης
Κάμερες σε 600 λεωφορεία για να καταγράφουν παραβάσεις και να «κόβουν» κλήσεις σε live χρόνο - Πώς θα λειτουργεί το σύστημα μέσω ΑΙ
Σε επαγρύπνηση τα συστήματα υγείας για την πρόωρη άνοδο της γρίπης- Νέο στέλεχος Κ και η σημασία του εμβολιασμού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα